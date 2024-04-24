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“人到山西好风光”人才宣介活动在沪举行

2024年04月24日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：“人到山西好风光”人才宣介活动在沪举行

4月22日，山西启动“人到山西好风光”人才宣介上海专场活动，吸引更多青年才俊关注选择山西，为山西打造更具竞争力的内陆地区对外开放新高地提供新动能。

上海10所高校负责同志及500余名学生参加了宣讲会，了解了山西的厚重历史、璀璨文化、壮丽景观、突出贡献和发展前景，感受到了山西的爱才之心、引才之切、用才之诚。

近年来，山西省委全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措，始终将人才作为“第一资源”牢牢抓在手上，聚焦加快发展新质生产力，深入实施新时代人才强省战略，全力建设山西特色人才中心和创新高地。

上海专场活动，是山西今年开展“人到山西好风光”人才宣介活动的首场活动。活动采用“主场+分场”模式。“主场”由山西省委组织部牵头，会同省教育厅、省科技厅、省卫生健康委等单位及全省11个地级市，举办专场宣介会、人才引进双选会、青年博士暨博士后引进恳谈会、“晋创谷”创新驱动平台和产业链专业镇支持政策宣介等。“分场”由全省11个地级市结合各地资源优势开展70余场系列活动。

据了解，此前山西已面向全国高校学子发布宣介公告，山西567家用人单位，拟招引7700余人。

山西省委人才办负责人介绍，今年春招、秋招期间，山西还将赴北京等高校集中城市，举办10余场人才宣介活动，进一步夯实与省外知名高校的合作基础，为山西高质量发展和现代化建设提供更加坚强有力的人才支撑。

 （记者赵向南）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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