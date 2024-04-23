人民网北京4月23日电 （记者郝孟佳）21日，由中国人民大学商学院主办的第二届建构中国自主知识体系工商管理学科联盟论坛在京举行。据了解，本次论坛以“发展新质生产力，推动企业高质量发展”为主题，来自全国各地的专家学者、业界人士及中国人民大学商学院教师、学生、校友代表等参加了会议。

第二届建构中国自主知识体系工商管理学科联盟论坛。 人民网记者 郝孟佳 摄

中国人民大学校长林尚立表示，新征程上，建构中国自主的工商管理学科知识体系要恪守思想坐标，将党的创新理论引领贯穿始终，确保新时代管理理论创新始终保持正确方向；要把握时代坐标，推动工商管理学的知识创新、理论创新、方法创新，形成具有中国气派、中国风格、中国特色的工商管理自主知识体系；要坚定发展坐标，以培育新质生产力助力企业高质量发展，积极回应中国经济社会发展规律，更好地服务中国式现代化现实需求。

会上，北京大学光华管理学院院长刘俏、中国人民大学商学院院长易靖韬、南开大学商学院院长白长虹、西安交通大学管理学院院长冯耕中、浙江大学管理学院常务副院长谢小云分别作题为“工商管理学研究如何推动新质生产力发展”“建构中国自主的跨国公司理论”“幸福企业：来自先锋企业的实践智慧与知识创造”“鉴往知来：管理学科自主知识体系建设”“无尽的前沿：科技创新、现代化产业体系与工商管理”的报告。

论坛期间，首批“建构中国自主工商管理知识体系”成果发布会举行，8所联盟成员单位的优秀原创理论成果参与发布。

当天，新质生产力与数字经济学术论坛、新质生产力与自主知识体系——中国工商管理案例教学和案例开发研讨会、2024（第二届）世界一流企业建设论坛三个平行分论坛分别召开。

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