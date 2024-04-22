原标题：因地制“学” 北京援疆教师助力和田地区学前教育发展

为有力推动和田地区学前教育的高质量发展，全面提升幼儿园保教质量，促进教师专业成长，积极贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，进一步提升幼儿教师的专业能力，在和田师范专科学校援疆的首都师范大学老师张首文发挥北京援疆教师专业力量，带领和田师专学前专业教师团队走进和田市、墨玉县、和田县近四十余所幼儿园，深入了解幼儿园国通语学习、中华优秀文化弘扬、户外游戏、幼儿园教研等现状，“把脉问诊”找问题，“对症下药”开良方，与幼儿园共建共享共研。

为园本课程建设明方向、拓思路

在北京援疆和田指挥部的支持下，张首文组织和田市七所幼儿园采用“浸入式”“面对面”的教研方式展开交流研讨活动，现场分析和探讨和田市幼教同行在幼儿园开展“中华优秀传统文化融入课程”的好经验，好方法。

张首文还带领和田师范专科学校多位学前专业教师走进多所幼儿园，聚焦园本课程和优秀传统文化，展开深度联合教研。针对老师们在园本课程中出现的困惑，采取现场教学、案例分析解读等方式，带领老师们思问题、明方向、拓思路，为园本课程建设下阶段的深化和改进提供了可操作性的方案。

“孩子们玩了一段时间后，不感兴趣，该怎么办？”“在户外自主游戏中，如何识别介入时机？”在观摩多所幼儿园的户外自主游戏时，幼儿园老师们带着思考和疑问与专家进行思想的碰撞和交流，张首文边观摩边用案例解答老师们的困惑，引发教师们深入思考，为今后的自主游戏实践指导提供新思路、新路径。

因地制宜做好自主游戏环境创设与利用

为了创设挑战、自主、有趣的自主游戏环境，张首文带领和田师专教师一行积极参与到近十余所幼儿园的户外环境改造以及教研活动中。

教师们走进伊里其乡中心幼儿园开展“聚焦自主游戏环境 绽放共研精彩”自主游戏观摩及户外环境创设研讨活动。

老师们对自主游戏进行了现场观摩。老师们时而拿起相机记录孩子游戏的精彩瞬间，时而与孩子们互动、游戏，并根据园所环境的实际及特点对室内外自主游戏区域的打造及自然环境的建设给予专业性的指导。户外环境创设要因地制宜，充分利用和田、墨玉地域特色的低结构材料支持幼儿更多创造和发展的机会，例如鹅卵石、沙、树木等资源。

张首文称，要提升教师在自主游戏的观察与指导能力、师幼互动质量等，促进幼儿园自主游戏高质量开展。

打破壁垒构建”U-T-K”区域联合教研体

为有效解决和田地区幼儿园教研工作中存在的研而不深、协而不同的问题，张首文协调各方资源，以名师工作室建设为纽带，结合和田不同园所的特色，打破壁垒，构建高校-名师工作室-幼儿园三方协同的区域联合教研体。围绕“户外阳光体育活动”“学前儿童心理健康”“学前儿童科技启蒙”等主题组织了7场联合教研活动，吸引了四十余所幼儿园参与。

联合教研促进了优质资源的辐射和共享，增强了幼儿教师专业发展和园际间的交流。相关教研活动多次被自治区石榴云、地区市融媒体、北京援疆公众号等媒体宣传报道，有效提升了区域联合教研体的影响力。

以“基地园“项目建设推动幼儿园整体发展

在北京援疆和田指挥部、墨玉县教育局的支持下，张首文组建专家团队，以墨玉县南航明珠幼儿园、墨玉县第六幼儿园等六所“基地园”为依托，实施幼儿园教育教学改革项目实验，探索符合学前教育基本特征、符合幼儿身心发展规律、符合自主发展与内涵建设的教育实践，培育一批有特色、可推广的保教改革典型，提升基地园在墨玉县城、乡村区域内的示范引领性。

基地园构建了多元协同共同体模式，包括“区域内幼儿园协同发展共同体”“跨区域幼儿园协同教研共同体”“京墨两地幼儿园协同合作共同体”，还制定了详细的基地园半年建设方案。随着“基地园“项目的推进，调动了园所及幼儿园老师发展的内驱力，产生了积极的社会影响力。

张首文表示，未来，将持续发扬“首善、实干、团结、奉献”的北京援疆精神，发挥北京援疆教师的专业优势，推进和田师范专科学校与和田地区幼儿园深度合作，推动和田地区自主游戏高质量开展，提升教师专业能力水平，为和田地区幼儿园教师专业发展赋能，为振兴和田地区学前教育、实现城乡教育均衡发展贡献力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)