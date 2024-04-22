人民网北京4月22日电 （记者李昉）20日，上海交通大学人工智能未来科技对话会暨人工智能学院成立揭牌仪式举行。

上海交通大学党委书记杨振斌表示，人工智能是发展新质生产力的重要引擎，高校肩负推动基础理论创新和产业发展的重要使命。人工智能学院的成立将更好地服务对接国家战略需求和上海三大先导产业发展任务，以“引育顶尖人才、产出顶尖成果、孵化顶尖企业”为目标，围绕核心基础理论与算法、底层架构创新与实践、深度学习与大模型基础理论等方向，推进复合型科技领军人才培养，孕育出一批源头性、颠覆性科技成果。

中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭介绍，学院将创新规模法则（Scaling Law），通过大力汇聚人才、紧密链接人才开展有组织科研，提升“参数量”；通过直面真问题、服务真场景，积极响应学科、行业、社会经济发展需求，提升“数据量”；通过汇聚八方资源，做好算力支撑，提升“计算量”。

会上，上海交通大学与上海市徐汇区人民政府签署了《上海市徐汇区人民政府-上海交通大学关于进一步深化人工智能领域全面合作的战略协议》，双方将共同推动人工智能学院、上海交通大学工业创新研究院一体化运营；共建人工智能产业生态，推进“环交大人工智能科创街区”规划建设；加强高层次人才引进和交流合作，强化人工智能成果转移转化合作。

据悉，这是继集成电路学院、心理学院之后，上海交通大学在近1个月内成立的第三所新学院。人工智能学院秉承“用人工智能变革世界，用人才变革人工智能”的愿景，致力于与企业深度合作解决关键核心技术“卡脖子”难题，构建全链条创新体系，产出具有前瞻性、颠覆性的原始科技成果，打造人工智能领域的“黄埔军校”。

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