人民网北京4月22日电 （记者郝孟佳）求职免费入住“人才驿站”，就业给予生活补贴、购房优惠等一系列支持，让各方人才在雄安新区“来得了、留得住、发展好”。近日，在京津冀协同发展国家战略提出十周年之际，北京高校服务雄安建设校企对接交流活动在雄安新区会展中心举办。

北京高校服务雄安建设校企对接交流活动。 北京市教委供图

活动中，雄安新区相关负责人详细介绍了新区的功能定位和产业布局，并对当前雄安新区的人才政策进行了深入解读。4位雄安新区的企业代表依次介绍了企业的发展情况和人才需求，中国人民大学、中央民族大学、中国地质大学（北京）、北京联合大学、北京信息职业技术学院五所高校就业部门负责人依次介绍了学校的专业特色、人才培养和毕业生情况。

北京高校大学生就业创业指导中心和新区公共服务局共同签署合作协议，双方将共同搭建政、地、校、企合作交流平台，开展高层次、宽领域、多角度的高校毕业生人才交流与合作，为雄安新区高质量发展注入新生力量，为雄安新区重点领域和重点行业紧缺人才招聘搭建对接服务平台，促进北京高校毕业生到祖国最需要的岗位上锻炼成长、建功立业。

“我对雄安新区的整体建设情况、人才政策和企业需求都有了全新的认识。”北方工业大学招生就业处郅爽告诉记者，学校将结合毕业生的专业设置、人才培养、实习实践等情况，与用人单位进行高效精准的对接，充分做到“引进来”和“走出去”相结合。

中国地质大学（北京）学生就业创业指导中心主任于琦表示，学校将从政、校、地、企合作的角度加强联动和联系，对学生就业做前置化的引导，将学生的暑期实习实践等与新区人才引进相结合，同时将学生的就业指导和职业生涯相结合，把新区的资源融入到整体的育人过程当中。

近年来，为深入贯彻京津冀协同发展国家战略，畅通高校毕业生投身京津冀地区就业渠道，北京市教委积极参与推动京津冀三地毕业生就业市场一体化建设，持续举办多种形式的招聘活动和供需交流活动。今年3月底，在燕京理工学院举办的2024年京津冀高校毕业生春季招聘会上，近600家企业提供3万余个岗位，万余名大学生到场参会；北京市教委市级就业市场3月-4月举办四场京津冀主题招聘活动，300余家（次）用人单位提供7000余个（次）工作岗位，参会毕业生2000余人（次）；今年上半年，天津、唐山等地人才工作部门多次组织企事业单位到京开展招才引智和校企对接活动，取得了良好的效果。

北京市教委相关负责人表示，北京地区高校与雄安将建立更加紧密的合作关系，进一步聚合优质产教资源要素，通过校地合作、产学研结合等方式，实现资源共享、优势互补，推进教育、科技、人才“三位一体”融合发展，为培育新质生产力注入人才动能。

活动期间，雄安新区人力资源服务产业园还举办了“京雄携手 才聚雄安”——2024 年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动，面向应届毕业生提供300余个岗位，1200余个用工需求。

据悉，本次活动由北京市教育委员会、河北雄安新区管理委员会指导，北京高校大学生就业创业指导中心、河北雄安新区公共服务局、河北雄安新区党群工作部主办。两地相关负责同志、19所北京高校就业部门负责人和雄安新区36家优质企业参会。

(责编：郝孟佳、熊旭)