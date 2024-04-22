原标题：吉林大学杏花盛开引发观景热潮

没赶上武大的樱花，一定不能错过吉大的杏花。吉林大学第九届杏花文化节暨长春大学生春日踏青季21日在该校南岭校区开幕，吸引数万名游客涌入校园赏花游玩。

4月21日，大量游客来到吉林大学南岭校区赏花。张瑶 摄

北方的春天来得晚一些，4月下旬，杏花才进入最佳观赏期。吉林大学杏花大道花团锦簇、游人如织，微风徐来、落英缤纷。大学生和游客漫步杏林，用镜头定格难得一见的春色。多名吉林大学学生表示，这么多人喜欢学校杏花，让他们感到很骄傲。

4月21日，游客在吉林大学南岭校区游玩。吉林大学供图

开幕式精彩纷呈，吉林大学师生自编自演的《上春山》《杏花树下》等文艺节目，演绎了浪漫的杏花文化和蓬勃的青春风采，“长春文旅小分队”也联袂献艺，表演的《川剧变脸》《手彩魔术》令人拍案叫绝。

在杏花大道上，吉林大学还设置了大学生科技创新作品展览及体验区、杏花文化互动体验区等，让游客充分感受浓厚的校园文化。长春市文旅部门也把非遗文化带进校园，以展现当地的文化底蕴和旅游风情。

4月21日，一名年轻女孩在杏花树下拍照。张瑶 摄

此次与长春市文化广播电视和旅游局联合举办活动，标志着吉林大学杏花文化节这一校园品牌活动正向社会文旅品牌活动转变。

吉林大学生物与农业工程学院原院长杨印生是杏花节的发起人。“当时也是受到了武汉大学樱花节的启发，初衷是丰富校园文化。”他说，经过九年的发展，杏花节的内涵变得越来越丰富了，这是一个好现象。

4月21日，游客在吉林大学南岭校区赏花。张瑶 摄

长春市文化广播电视和旅游局党组成员、二级巡视员袁继业表示，长春正在全力发展全域旅游和四季旅游，今年在春季旅游上加大力度，已经成功举办了风筝节等一系列活动，努力使春季旅游与夏季旅游实现更好地联动。

长春大学生春日踏青季将于6月中下旬结束，活动聚焦大学生群体、辐射全国游客，设计了城市拾光、踏青赏花、文博探索、科技研学、美食推荐等5条春季旅游精品路线，还打造了最美春花艺术装置、网红天桥等地标场景，以及“种春花”“找春花”趣味互动等活动。

据了解，本届吉林大学杏花文化节公众参观时间将持续到4月28日，在此期间，游客可通过网上预约的方式入校赏花。 (记者 郭佳)

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