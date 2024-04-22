原标题：手语翻译、专场招聘会、云面试……多措并举为残障人士铺就“幸福就业路”

近日，上海市残疾人就业服务中心举办了残疾人专场招聘会，十几家企业现场提供就业岗位，上百名残疾人前来应聘。

本次专场招聘会共有12家单位带来近50个岗位，吸引了130名残疾人参加。

应聘者陈思源表示，面试官都比较亲和，也十分仔细去看了简历，交流还是比较顺畅的。

此次招聘会不仅有志愿者和手语翻译协助，“云面试”也被应用到招聘会中。“云面试”包括视频、语音翻译、简历线上提交和文字转语音等功能，为残疾人提供更便捷的面试途径，提高招聘效率和参与度。

上海市残疾人就业服务中心副主任练进纹表示，服务中心聘请专业资深的职业指导专家，给残疾人提供职业指导。招聘会结束之后，中心也会持续关注招聘会后的一些情况，关注他们的面试和入职情况。

今年，上海市残疾人就业服务中心将原本每年一次的残疾人专场招聘会，增加为每个月一次，为残疾人提供更多用工机会。

(责编：郝孟佳、李依环)