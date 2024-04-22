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手语翻译、专场招聘会、云面试……多措并举为残障人士铺就“幸福就业路”

2024年04月22日08:46 | 来源：央视网
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原标题：手语翻译、专场招聘会、云面试……多措并举为残障人士铺就“幸福就业路”

　　近日，上海市残疾人就业服务中心举办了残疾人专场招聘会，十几家企业现场提供就业岗位，上百名残疾人前来应聘。

　　本次专场招聘会共有12家单位带来近50个岗位，吸引了130名残疾人参加。

　　应聘者陈思源表示，面试官都比较亲和，也十分仔细去看了简历，交流还是比较顺畅的。

　　此次招聘会不仅有志愿者和手语翻译协助，“云面试”也被应用到招聘会中。“云面试”包括视频、语音翻译、简历线上提交和文字转语音等功能，为残疾人提供更便捷的面试途径，提高招聘效率和参与度。

　　上海市残疾人就业服务中心副主任练进纹表示，服务中心聘请专业资深的职业指导专家，给残疾人提供职业指导。招聘会结束之后，中心也会持续关注招聘会后的一些情况，关注他们的面试和入职情况。

　　今年，上海市残疾人就业服务中心将原本每年一次的残疾人专场招聘会，增加为每个月一次，为残疾人提供更多用工机会。

(责编：郝孟佳、李依环)

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