本报上海4月21日电 （记者曹玲娟）记者从日前召开的上海市人才安居工程现场推进会上了解到：截至目前，上海各区建设筹措人才公寓18.4万套，达到“十四五”期间总体目标的92%；实施三批市级人才租房补贴，累计向重点人才和青年人才发放3亿元；认定挂牌20个市级人才公寓，与区域优质资源、优惠政策形成合力，人才安居获得感和幸福感明显提升。

近年来，上海各级党委、政府结合地方实际和特色，为海内外各类人才来沪创新创业提供优质便利的安居服务。出台《上海市人才安居工程实施意见》及配套人才公寓管理、人才租房补贴政策，引导各地区因地制宜完善安居政策，在全市逐步形成“租购建补服”人才安居保障体系；鼓励和支持各地区结合产业发展和人才需求，加快筹集一批高品质的人才安居房源，打造居住环境宜人、服务配套完善、社区治理有序的人才社区；建设市区两级人才安居服务平台，为人才提供便利化服务。下一步，上海将进一步完善人才安居顶层设计，在人才购房、安居服务等方面进行政策创新，做实“优租、优购、优补”措施，继续加强市级人才安居房源筹措力度和人才租房支持力度，持续提升人才安居满意度。

《 人民日报 》（ 2024年04月22日 13 版）

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