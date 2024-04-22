本报北京4月21日电 （记者张明瑟）4月20日，第582期北大博雅讲坛在北京大学百周年纪念讲堂举办。活动以“乡心感读会”为主题，发布作家王学武散文新作《乡愈》。来自文艺界、科技界、教育界、企业界的10余名读者代表分享了对该书的阅读体会，从多角度共同探讨如何“记得住乡愁”，推动中华优秀传统文化保护传承。

《乡愈》一书由北京大学出版社出版，内容分为“乡之旅”“亲之疼”“心之情”“淳之愈”四部分，是王学武第六部乡情、亲情作品。作者表示，亲情与生命同在。乡情是亲情的延伸，祖国情是乡情的升华。

据介绍，北大博雅讲坛以“阅读中国 悦读经典”为宗旨，以推广全民阅读、弘扬中华优秀传统文化为目标，自2015年举办以来，开展了多种形式的主题读书、文化阅读活动，700多名专家学者进行演讲，超5000万观众通过线上线下渠道参与或观看。本次活动在第二十九个世界读书日来临之际举办，是该讲坛助力营造书香社会浓厚氛围的一次新尝试。

本次活动由北京大学出版社和中共淳安县委宣传部、中共淳安县委统战部联合主办。

《 人民日报 》（ 2024年04月22日 11 版）

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