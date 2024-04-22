张岳峰

国无德不兴，人无德不立。党的十八大以来，习近平总书记高度重视公民道德建设，就立德树人、以德铸魂等工作发表了一系列重要论述，全社会崇德向善的氛围愈加浓厚。各级党委政府深入探索思想道德建设的有效路径，各地思想道德建设蓬勃开展，为推进中国式现代化提供了深厚支撑。新形势下，要深入实施公民道德建设工程，持续强化教育引导、实践带动和制度保障，不断增强思想道德建设对社会风气的浸润滋养，为形成向上向善的社会风尚汇聚磅礴力量。

完备的德育体系是公民道德养成和社会文明风尚形成的重要基石。要坚持德育为先，着力完善学校、社会、家庭相贯通的育人育德网络，为公民道德认知培养提供良好条件。在学校层面，充分发挥课堂教育主阵地作用，加强师德师风建设，强化社会主义核心价值观在课程和教材体系中的浸润渗透，着力提升思政课的育人实效，开展好德育主题活动，有效增强道德教化力度。在社会层面，健全社会公益组织发展体系，助力社会公益组织在思想道德建设中发挥积极作用。从点滴义行善举出发，以善行充溢的社会环境推动形成节用爱民、诚信经营的良好营商环境。在家庭层面，引导全社会注重家教家风教育，让中华民族传统美德在家庭生根，一体推进家庭和睦与社会和谐。

丰富的道德实践是公民道德养成和社会文明风尚形成的主要动力。要坚持知行合一，在多样的道德实践活动开展过程中激发人们形成道德意愿和道德情感，营造向上向善的浓厚氛围。注重多元活动引领。在文明城市、文明单位、文明家庭等各类群众性精神文明创建活动中突出道德要求，提升公民对道德品行的重视程度。积极开展各级各类道德模范评选表彰活动，让公民学有榜样、赶有方向。强化阵地平台建设。加强新时代文明实践中心等阵地建设，积极开展社会主义思想道德学习实践活动。依托社区服务站、文体馆等广泛设立志愿服务站点，使志愿服务成为公民自觉的生活方式。抓好网络平台道德建设，丰富网上道德实践，营造文明网络道德环境。讲好道德模范故事。从中华民族悠久历史与党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史中挖掘塑造楷模形象，从身边的“凡人善举”中探寻呈现道德之光，打造“线上+线下”全覆盖的道德宣传模式，凝聚德润大众心灵的强大精神力量。

健全的体制机制是公民道德养成和社会文明风尚形成的基础保障。要坚持抓好党员干部，一体完善立法、行政、司法等相衔接的道德激励和维护机制，为道德之舟破浪前行扬帆护航。坚持党员干部带头。党员干部要自觉锤炼党性、砥砺德行、改进作风，在思想道德建设中为全社会作出表率。健全评价考核机制。完善干部选拔任用机制，坚持“德才兼备，以德为先”的选人用人标准。增加思想道德建设在文明城市测评中的考核权重，把思想道德建设从软约束变为硬指标。健全德法兼治机制。把惩恶扬善的价值导向融入立法、执法、司法、守法之中，强化法律对见义勇为等善行义举的兜底保障，确保法律对道德底线的强力支撑。鼓励设立道德奖励基金，完善道德模范关爱帮扶机制，在全社会形成正确价值导向。

（作者：张岳峰，系河北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、河北省哲学社会科学研究基地研究员）

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