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第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛芬兰赛区比赛举办

2024年04月22日08:28 | 来源：光明日报
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4月20日下午，第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛芬兰赛区比赛在芬兰拉彭兰塔理工大学举行。恰逢“联合国中文日”，拉彭兰塔理工大学也同期在拉彭兰塔校区、拉赫蒂校区举办“中文日”活动，在校园内掀起一股“中文热”。

第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛芬兰赛区比赛由河北工业大学芬兰校区和拉彭兰塔理工大学共同承办，4名来自不同国家的在芬留学生进入最终决赛。比赛中，参赛选手们结合自身不同成长经历，在“天下一家”的主题下讲述自己与中文、中国的情缘，分享学习中文给他们带来的快乐。选手们还通过书法、舞蹈、朗诵等精彩表演，展示自己对汉语的热爱和对中华文化的向往。

在同期举行的“中文日”活动现场，来自河北工业大学芬兰校区的志愿者们为当地学生准备了中文闯关、汉服体验、书法比拼等形式多样的活动，拉彭兰塔理工大学的学生、教职工以及当地居民纷纷参与其中。一位当地学生在活动中向记者表示，他希望在暑期前往中国，亲身感受中国文化的魅力。

“汉语桥”系列比赛是全球中文学习者规格最高、最具影响力的比赛之一。自2002年举办以来，“汉语桥”系列比赛成为各国学生学习汉语、了解中国的重要平台，在中国与世界各国青年之间架起了一座沟通交流、互学互鉴的桥梁。（记者邓宇飞）

(责编：李依环、孙竞)

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