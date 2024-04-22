原标题：建立多学科融通式医学教育体系

“医学正在经历‘由单病而共病，由疾病而健康，由当下而长远，由个体而群体’的现代转化。”4月20日，在以“构建我国现代医学教育体系”为主题的2024年中国医学发展大会上，中国工程院院士，中国医学科学院院长、学术咨询委员会主席王辰表示，医疗卫生工作要实现由“以治病为中心”到“以病人为中心”再到“以人和人类为中心”的转化，需开展新医科建设，通过改革医学教育构建现代医学体系，改善医学卫生实践。

与时俱进，优化医生职业发展路径

当前，通过医学教育改革，我国基本建立了院校医学教育、毕业后医学教育、继续医学教育三阶段有机衔接的医学教育体系。为了进一步推动建立标准化、规范化的临床医学人才培养体系，国家卫生健康委与教育部共同研究形成了新时期推进医教协同改革的系统方案。国家卫生健康委副主任曾益新强调，医学教育改革应注重以行业需求为导向，以教育质量为核心，培养会看病的好医生。

“医学与医学教育已发生深刻变化，我国的医学教育需顺应时势、与时俱进。”王辰表示，医学教育要保障资源充沛、质量为先，在专业设置方面应施行通识教育，通过改革医学教学方式，实施现代医学教育模式，以健康和人为中心，注重“胜任力”的培养。

“医生的教育与职业发展是一个连续的整体。”王辰表示，应进一步推动院校教育、毕业后教育和继续教育的衔接贯通，将毕业后医学教育与医学专业学位研究生培养并轨，医疗上实行主诊医师负责制，优化医生职业发展路径。

补齐短板，强化多学科交叉融合

“医学与多学科交叉融合，构成了庞大且复杂的医学研究体系，多层次、多因素叠加促进了新型前沿学科、交叉学科和新兴学科的产生。”国家自然科学基金委员会医学科学部常务副主任孙瑞娟表示，人才是科技创新的关键，自然科学基金委不断加强医学人才的政策支持与引导，前移人才资助关口，助力现代医学人才培养。

为了探索医学人才培养新模式，北京协和医学院从2018年开始启动了“4+4”医学教育模式，从全球高水平大学招收优秀本科毕业生，将医科定位在研究生教育。此外，北京协和医学院去年开始与北京航空航天大学、北京理工大学等合办“协和医班”，在本科阶段就引导、吸纳有着多学科基础的复合型人才。

人工智能等技术的发展为现代医学教育体系构建注入新动力。教育部副部长吴岩表示，应进一步优化医学教育结构，包括规模结构、层次结构和类型结构，着力提升全科医生人才培养质量，推动人工智能赋能医学教育，深化医教研协同发展，加强医学与其他学科交叉融合。

“应建立多学科融通式的课程体系，将人工智能与医学教育有机结合，并保证医学专业学生实习质量。”王辰表示，医学在加强与理学、工学融合的同时，还应加强与社科、人文的交融，以满足现代医学对人才的要求。

(记者 张佳星)

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