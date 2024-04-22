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“洋学生”成湖州美食“粉丝”

陈毛应
2024年04月22日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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俄罗斯留学生迪马与朋友分享湖州师范学院的美食。
程大宇摄

“仔细看啊，这叫红烧大排，在中国的语言里，大排寓意‘大牌’，吃了大排就成‘大牌’了，哈哈，羡慕我吗？”

走进浙江湖州师范学院食堂二楼餐厅，加纳留学生路易斯一眼看到大排，立刻买了两块，然后一边大快朵颐，一边用手机与远隔千山万水的同学进行视频通话。

“这是茶树菇焖番鸭，菜名叫‘鹏程万里’。”“这道菜叫‘金榜题名’，就是蟹粉烩豆腐，可便宜了，只需要3元人民币。”……

用餐时间，常能看到一些外国留学生拿着手机拍摄介绍湖州美食的相关视频，并推介给其国内的亲朋好友，其中不少“洋学生”还因此成了网红。

“吃”，看似一件“俗事”，其实涵盖了人文、地理、历史等内容。在历史悠久、地域辽阔、物产丰饶的中国，“吃”更是有大名堂。一个地方的一道美食，往往承载着一种记忆、一段历史。在因水而生、因水而兴、因水而荣的湖州，诞生了千张包、定胜糕、菱湖雪饺等众多地方传统名点。

据了解，目前，湖州师范学院共有来自国内外的师生约2万名，他们分别在东、中、西3个校区的9个餐厅就餐。这些餐厅也成为展示湖州地方特色美食的重要窗口。

4月20日是湖州师范学院高等教育66周年暨办学108周年校庆日。经过广大师生投票，最终确定由红烧大排、鱼跃龙门（酱椒蒸鲈鱼）、桃李天下（凤梨咕咾肉）、青出于蓝（豉油广东菜心）等7道菜肴组成校庆餐。红烧大排是“湖师味”的招牌菜，看似一道家常菜，其实制作过程复杂，且需火候恰到好处，才能做出色、香、味俱佳的地道味。78岁的林秀玉从学校退休后随儿子在上海定居，她对红烧大排念念不忘，受邀品尝校庆餐后连连称赞：“还是50年前的那个味。”

中国古人用二十四节气来标记一年中自然变化的周期，千百年来，二十四节气已融入中国人的生产生活。湖州师范学院将中国传统民俗节气和校园文化相结合，推出“三餐四季，温暖有趣”节气民俗暖心活动，每逢节气，都面向师生开展传统美食品鉴、新生美食游园会等活动，尤受外国留学生欢迎。

此外，学校在推出菜品时，还会将菜品的制作方法、营养价值等和人文典故相联系：元宵节吃元宵有哪些寓意？端午节为何要吃粽子？立春日为何要吃春卷……一个个有趣的故事与一道道菜品在学校的“湖小食”微信公众号发布后，获得广大师生“点赞”，也为外国留学生吸引“粉丝”提供了鲜活素材。

口感松脆、甜度适中的菱湖雪饺是湖州传统茶食珍品，已有300余年历史。来自俄罗斯的莎何娜斯给来湖州旅游的俄罗斯朋友介绍得头头是道：“白如雪，形如饺，不黏牙，风味好。”“这里讲的‘雪’，是把炒熟的籼米磨成粉，再加入绵白糖，其色如雪而味甜……”“这不单单是一道美食，还有着深厚的历史底蕴。我们品尝的不仅是美食，更是文化。”俄罗斯朋友吃得有滋有味。

“人们对美食的感受是共通的，可以跨越国界。”湖州师范学院宣传部副部长程龙表示，希望更多外国留学生通过品尝学校餐厅的美食，感受中国文化，了解湖州、爱上湖州、宣传湖州。

(责编：李依环、孙竞)

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