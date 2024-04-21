人民网北京4月21日电 （记者郝孟佳）近日，大中小思政一体化建设推进阶段成果展示活动在北京市第八十中学举行。活动中，北京青年政治学院的教师走进第八十中学，为选修课学生、青年团校学员以及历史选修课学生带来《中国式现代化概论》第六讲。

北京青年政治学院的教师走进第八十中学，为选修课学生、青年团校学员以及历史选修课学生带来《中国式现代化概论》第六讲。 人民网记者 郝孟佳 摄

据了解，为统筹推进大中小学思政课一体化建设，切实发挥思政课立德树人关键课程作用，全面增强大学中学协同育人效果，北京市第八十中学携手北京青年政治学院，合作开发了《中国式现代化概论》专题思政课。双方并以此进行了大中小思政一体化的探索与实践，在课程建设、教学方式、教学资源等方面展开合作，实现优质资源的共享。

北京市第八十中学党委书记李军表示，希望通过学科融合，加深学生对各自学科知识的理解，感受到学科融合的重要性，也让学生们感受到自身的使命与担当，培育他们的家国情怀。

记者了解到，2024年上半学期，北京青年政治学院马克思主义学院、青年工作学院的10余名教师将在第八十中学开设15讲《中国式现代化概论》专题思政课。每次授课之后，双方的教师都会围绕课程内容、教学方式等，对课程进行深度研讨，探索大学与中学课程如何更好地衔接。

第八十中学思政教师史达为认为，专题思政课结合了不同年段学生特点，上课内容有了针对性，让学生们更加容易理解课程内容，也能更好地融入课堂。大学教师和中学教师集体备课，助力中学教师讲深讲透党的创新理论，对中学思政教师的成长很有帮助。

作为青年党校的一员，第八十中学高二学生周湘在上完专题思政课后深有感触。“这门课的意义远远超出了一堂政治课的教育意义，它将国家发展的宏伟蓝图徐徐展开，在学习知识的同时，也开阔了我的视野与胸怀。”

《学做小先生：请党放心，强国有我》主题团课。 人民网记者 郝孟佳 摄

活动中，第八十中学青年团校还开展了《学做小先生：请党放心，强国有我》主题团课，通过生动的思政课展现了青年学子的风采与报国决心。

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