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北京市广渠门中学召开建校70周年系列学术论坛

2024年04月21日10:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月21日电 （记者李依环）今年是北京市广渠门中学建校70周年及集团化办学10周年。近日，该校举办“2024年基础教育高质量发展论坛”等系列学术交流活动，邀请中国教育学会、北京市特级教师协会等行业专家、一线教师等，聚焦基础教育一体化培养新形势、新任务展开深入研讨。

国家教育咨询委员会委员、中国教育学会名誉会长顾明远表示，建设高质量教育体系，基础教育工作者责任重大。基础教育要面向未来，转变教育观念，探索创新人才培养模式，以学生为主体，充分发挥学生的创造潜力。

联合国教科文组织前教育助理总干事、教育强国建设战略咨询委员会委员唐虔谈到，希望教育工作者利用好的条件与科技界产业链结合，在教育尤其是基础教育上如何应用、教授人工智能，作出独特的探索和思考，为研究教育发展作出新的更大贡献。

活动期间还举行了“面向未来·初中教育校园行（第12站）——学校一体化培养模式赋能学生成长”研讨会，来自北京市东城区、上海市徐汇区等有关部门负责同志，以及中国教育学会、北京市海淀区教师进修学校、上海市徐汇区教育学会等行业专家现场展开交流分享。

“北京市广渠门中学是一所始终以奋斗者姿态努力奔跑的学校。学校积极拥抱变革，始终与首都教育发展同频共振。”北京市广渠门中学教育集团校长李志伟介绍，近年来，九年一贯制、深度联盟、城乡一体化、教育集团等教育改革项目先后落地广中，学校从一所普通中学跃升为教育集团龙头校，形成了有着6000余名师生，在办学空间上以校本部为主体，小学部、初三学部、高三学部联动发展的一校四址办学新格局。

对于学校未来发展，李志伟表示，学校将坚持以五育并举、立德树人为根本目的，积极构建新型协同教育供给体系；以激发教育主体活力和改革创新为根本动力，推进教育全要素有序流动，不断升级优化办学，构建让每个生命绽放光彩的高增值性育人模式，推动学校高质量发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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