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推动能源高质量发展

中国矿业大学（北京）成立第三届理事会

2024年04月21日09:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月21日电 （记者李依环）教育强国与产业创新融合发展论坛日前在北京举行。会上，中国矿业大学（北京）第三届理事会正式成立。

据悉，中国矿业大学（北京）成立第三届理事会，旨在深入贯彻能源安全新战略，培育发展新质生产力，将围绕推动能源高质量发展主线，推进以理事会为载体的协同创新平台建设，与理事单位在行业人才培养、国家重大科研课题研究、科技成果转化等领域开展深度合作，通过资源共享，实现优势互补，共同促进能源行业的持续发展。

“要加强矿山机器人共性关键理论与技术研究，进一步提升自主化、智能化水平。”论坛上，中国矿业大学（北京）校长、中国工程院院士葛世荣作题为“矿山机器人化开采技术”的专题报告，阐述了矿山机器人化开采技术的方向、趋势和现状等。

中国科学院院士、中国矿业大学（北京）教授何满潮作题为“矿山压力之妙用——隧道国重实验室与新质生产力”的专题报告，阐释了如何通过基础理论研究和大量的工程实践，科学的利用矿山压力，实现煤矿的安全绿色开采。

中国工程院院士、中国矿业大学（北京）教授武强作题为“能源战略形势若干问题思考”的专题报告。他提出，要通过新质生产力的赋能，提高风、光等可再生能源的调节能力，提高煤炭等化石能源的清洁低碳化应用，实现系统化提效节能。

当天，中国矿业大学（北京）第三届理事单位代表现场参会，并就加速发展新质生产力、产业创新融合发展、搭建产学研合作平台、以理事会为平台推动学校事业发展等话题进行交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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