人民网北京4月19日电 （记者李依环）京津冀协同发展十周年高端论坛17日在首都经济贸易大学举行，来自京津冀三地的相关部门负责人、专家、学者，围绕非首都功能疏解、产业协作、交通一体化、生态协调等主题展开深入研讨。

北京市社科联副主席、市社科规划办副主任崔占辉表示，2024年是京津冀协同发展战略实施10周年。希望未来进一步发挥首都高端智库平台优势，整合各方资源，建设一支结构优化、素质一流、富于创新的高层次智库人才队伍，更好地为京津冀协同发展建言献策，为建设中国式现代化的先行区、示范区作出更大贡献。

首都经济贸易大学党委书记王文举表示，经过17年的探索和发展，首经贸在京津冀协同发展领域已经形成了特色研究方向，建立了稳定的研究团队。服务京津冀协同发展，努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区，是学校的重要使命、责任和担当。

在京津冀协同办领导报告环节，北京市发展改革委党组成员、市协同办副主任、京津冀联合办副主任周浩，天津市发展改革委副局级干部、京津冀联合办副主任白向东，河北省发展改革委干部刘维友分别就各自地区在京津冀协同发展中的实践经验和未来规划进行了分享和交流。

当天，京津冀协同发展研究高校智库联盟授牌仪式同期举行。联盟由北京大学、中国人民大学、南开大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京交通大学、河北大学、首都经济贸易大学、天津财经大学等15所高校智库机构联合成立，将致力于打造新型智库体系，通过整合区域内的研究力量，打造具有竞争力的开放合作智库生态。

此外，《首经贸助力京津冀协同发展研究》《大格局：京津冀协同发展10周年记》等首都经济贸易大学京津冀研究重要成果现场发布。其中，《大格局：京津冀协同发展10周年记》系统梳理了京津冀协同发展10周年以来，在产业协同发展、交通一体化发展、生态协同发展等重点领域取得的阶段性成效。

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