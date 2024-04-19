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北京市大兴区教育系统领航人才行动计划启动

2024年04月19日18:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月19日电 （记者李依环）日前，北京市大兴区教育系统领航人才行动计划启动会召开，国家教育行政学院专家、中小学校及幼儿园教师等300余人现场参加会议。

记者了解到，《大兴区教育系统领航人才行动计划》聚焦学校管理、课程教学改革、中高考命题、数字化融合与创新等10个研究项目，组建由特级校长、特级教师、正高级教师、“新国门”教育领军人才、市级学科带头人等组成的领航人才团队，采取“揭榜挂帅、擂台比武”方式开展实践研究，旨在务实推动大兴教育改革发展。

北京市大兴区委教育工委书记王群会表示，行动计划是党管人才的重要抓手，从党建和业务高度融合的角度统筹规划，是建设“教育强区”的责任使命，更是一项政治任务。希望各部门紧密配合，确保思想认识到位、组织落实到位、考核评价到位、服务保障到位、宣传报道到位，全力助推“教育强区”建设。

“2024年是大兴建设教育强区、推进教育优质均衡发展的攻坚之年。”北京市大兴区教委主任赵建国表示，此次行动计划的推进实施，是“教育强区”建设的必然要求、重要任务和创新举措。希望“领航人才”团队充分发挥示范、引领、带动作用，由点及线带面，形成推动大兴教育高质量发展的强大力量。

在专家点评环节，国家教育行政学院副院长樊平军表示，行动计划的实施是大兴以区域学习共同体带动区域发展的重要途径，是充分运用行动研究方法的创新实践，也是构建新的教育治理体系的有益尝试，希望未来有效带动大兴教育新的发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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