人民网福州4月19日电 （记者李依环）科学家进校园科普，在孩子们心中播撒科学的种子；一线教师走进科研院所学习研修，提升科学教育教学水平；千余个实体科技馆、流动科技馆全面开放，拓展融合科学教育社会大课堂……当前，科学教育已纳入教育各个阶段，成为助力学生全面健康发展的重要课程。

作为第61届中国高等教育博览会系列活动之一，科学教育高质量发展学术活动日前在福建福州举行。据悉，这是高博会首次聚焦科学教育举行专题论坛。会上，来自中国高等教育学会、高校、科研院所等单位的专家、学者现场参加研讨。

科学教育应当作为一个整体体系

“数理化知识各拿一点，小学、初中、高中知识各拿一点……排列组合就变成科学教育，这是开展科学教育的误区。”中国科学院院士、中国青少年科技教育工作者协会理事长武向平表示，科学教育是将科学知识、科学思想、科学方法和科学精神作为整体的体系。

中国高等教育学会副会长、教育部高等教育司原司长张大良谈到，科学教育是提升全民科学素质，建设教育强国，实现高水平科技自立自强的基石，尤其是基础教育阶段的科学教育，还承担着培养拔尖后备人才的重任，为科技创新奠定重要基础，发挥重要作用。

“科学教育重在拓展想象与思维，不应只强调单纯的记忆和背诵。”中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任兼秘书长、浙江师范大学资深教授马陆亭认为，留出必要的非固定性和丰富性，才能确保科学教育以及学生成长环境的丰富多彩。

陕西师范大学二级教授、义务教育科学课程标准修订组组长胡卫平指出，当前，我国科学教育仍存在需求与供给的矛盾突出、校内校外的整合不足、教师与专业的支撑缺乏、课程与教学的质量不高、科研对教学的促进不够等挑战，应作为系统工程来整体推进高质量发展。

在教育“双减”中做好科学教育加法

武向平表示，可以从讲科学故事开始，来培养青少年的科学兴趣、好奇心与快乐感，锻炼培养他们的抗挫折能力，最终培养一批具备科学家潜质的青少年群体。

“为了加快提高公民的科学素质水平，科学家应该参与中小学科学类课程的标准制定和评估，并且要更多地支援西部、偏远地区的青少年科学教育事业。”武向平说。

张大良谈到，在教育“双减”中做好科学教育加法，迫切需要坚持扎根科学教育本土实践，着力聚焦基础教育课程改革，积极探索科技创新人才培养新模式、新路径。

马陆亭认为，科学教育应当嵌入分科教学中，通过启发式、探究式教学，项目式、跨学科学习等方式，锻炼学生深度思维能力；通过科普讲座、科学实验等形式，激发学生科学兴趣，通过场景式、体验式科学实践活动，解决科学问题。

对于如何以科学教育塑造创新型人才，胡卫平认为，要整合课内课外、校内校外、学科与跨学科、基础教育与高等教育、科学技术工程与数学等全方位资源，建立高质量科学教育研究体系，推进教育高质量发展。

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