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日本计划到2040年博士数量增两倍

2024年04月18日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：日本计划到2040年博士数量增两倍

为应对激烈的人才竞争以及当前博士人才数量不足的挑战，日本政府近期公布了一项计划，旨在到2040年将每百万人口中的博士数量，在现有基础上增加两倍，即从2020年的123人提升至超过300人，以此提升国家的国际竞争力和创新能力。

资料显示，日本文部科学省经过长达4个月的听证和工作组研讨，于3月26日公布了《博士人才活跃计划》。该计划不仅鼓励学生追求更高层次的学术成就，同时也呼吁企业扩大对博士人才的招聘及改善其待遇。此政策的核心在于破解长期以来困扰日本的问题——博士人才数量不足和在社会职场的角色局限性。

为了实现这一目标，文部科学省提出了一系列具体措施：一是教育改革。加强大学教育质量，确保教育内容与国际标准接轨；同时重视产学合作，让教育更贴近实际需求。二是经济扶持。为攻读博士课程的学生提供生活费支持和学费减免，以减轻其经济压力，使他们能专注于研究。三是职业路径多样化。通过与企业合作，开发实习和就业机会，拓宽博士毕业生的职业道路。四是引导社会认知。通过公共宣传和教育活动，改变公众对博士学位的固有看法，提高其社会价值认知。

日本文部科学大臣盛山正仁表示，通过多项措施，包括构建多样化的职业道路、加强研究生院改革和对研究生的支持，让学生本人有意愿获得博士学位。未来，文部科学省将带头开展工作，并希望与产业界、相关部门和大学等密切合作，稳步执行这些政策。

（记者李杨）

(责编：郝孟佳、李昉)

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