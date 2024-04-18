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重庆推出百万高校毕业生来渝就业创业计划

2024年04月18日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：重庆推出百万高校毕业生来渝就业创业计划

博士后科研岗位最高年薪达120万元！4月17日，记者从重庆市政府新闻办“机遇重庆”发布会上获悉，重庆推出百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划，每年“真金白银”投入2.23亿元，计划到2027年，4年累计促进150万名高校毕业生等青年留渝来渝就业创业。

重庆市人力社保局党组书记、局长黎勇表示，重庆从创造优质就业岗位、持续强化就业政策、提供优质公共服务、优化就业创业环境四个方面，实施15项政策措施。

在行动计划中有五大特点，其中最突出的促进产业提能、就业提质。黎勇介绍，重庆坚持教育、科技、人才“三位一体”，促进专业、产业、就业“三业贯通”，推动创新链、产业链、资金链、人才链“四链融合”。以高质量充分就业为目标，围绕产业用工保障和加力生产性服务业发展进行政策设计，解决企业招工难、青年就业难的结构性矛盾，实现产业、就业良性互动。

“三年来，我市高校毕业生留渝人数逐年增长，占毕业生总数的比例均保持在57%以上。”重庆市委教育工委委员、市教委副主任蒋云芳表示，市教委不断优化学科专业，增强人才供需匹配度。到2025年，重庆市高校将建设50个紧密对接产业的特色优势产业学科专业集群，调整优化20%以上的学科专业布点，推动应用型学科专业与重庆产业对接率达到90%。今年重庆市教委将组织重庆用人单位进校开展70余场市级层面的线上线下双选活动，统筹高校提供在渝就业岗位120余万个。

（记者雍黎 实习生陈佳妮）

(责编：郝孟佳、李昉)

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