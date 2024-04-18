毛赟美

教育的根本任务是立德树人。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记在湖南考察时指出：“学校要立德树人，教师要当好大先生，不仅要注重提高学生知识文化素养，更要上好思政课，教育引导学生明德知耻，树牢社会主义核心价值观，立报国强国大志向，努力成为堪当强国建设、民族复兴大任的栋梁之材。”广大思政课教师要深入学习贯彻习近平总书记关于思政课建设的重要论述，始终践行政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的重要要求，明道信道、苦练内功，练就上好思政课的真本领。

坚持笃信笃行，具备扎实理论功底。广大思政课教师不仅要“授业”“解惑”，更要“传道”。传道者自己首先要明道、信道。思政课教师只有具备扎实的理论功底，才能把党的创新理论讲明白讲透彻。要自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持读原著学原文悟原理，系统掌握这一重要思想的科学体系、核心要义和实践要求，把握好这一重要思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，让党的创新理论真正成为思政课常讲常新的源头活水。要发扬理论联系实际的马克思主义学风，引导学生了解世情国情民情，正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地，在理论联系实际中引导学生深化对党的创新理论的认识。

坚持修身立德，培养高尚道德情操。师者，人之模范也。老师对学生的影响，离不开老师的学识和能力，更离不开老师为人处世、于国于民、于公于私所持的价值观。广大思政课教师要自觉加强道德修养，把“做一个高尚的人、纯粹的人、脱离了低级趣味的人”作为毕生追求，自觉坚守精神家园，以德立身、以德立学、以德施教，用高尚的人格感染学生、赢得学生，引导学生扣好人生第一粒扣子。培育深厚的家国情怀，心里始终装着国家和民族，时刻关注时代、关注社会。锤炼育人情怀，真心热爱教育事业、热爱思政课教学，把真情融入教学，真正关心爱护学生。

坚持守正创新，练就高超授课本领。习近平总书记指出：“做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。”与时俱进、不断创新，才能增强思政课的吸引力和感染力。要注重符合学生的认知规律，发挥学生的主体作用，引导学生发现问题、分析问题、思考问题，敏锐捕捉学生思想、生活中的困惑和问题，有针对性地结合问题讲理论、用理论解疑释惑。采用符合学生接受特点的授课方式方法，善于选取典型故事案例，让抽象的理论变得具象化；把新媒体、网络信息技术等与思政课教学有机结合起来，探索多元参与、双向互动的教学方式，进一步满足学生成长发展的需求和期待。

（作者为中央团校党群工作部部长）

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)