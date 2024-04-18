本报电 （张亚恒）近日，来自北京13所中学的25名女生走进中国科学院植物研究所（下称“植物所”），与植物所科学家共同探索科研世界，传承科学精神。

中国科学院植物研究所是中国植物科学领域历史最为悠久的综合性研究机构，力求建成世界一流的植物科学基础研究机构与应用研发机构，引领和推动着中国现代植物科学的持续发展。

在植物所工作人员的带领下，同学们走进研究温室和植物所所史馆，近距离感受植物之美，了解植物所近百年来的发展历史和取得的重要科研成果；在植物科学数据中心，大家现场参观智慧国家植物园，深入了解植物所在大数据驱动的植物多样性保护和研究方面取得的进展。

在随后的座谈会上，同学们就自己感兴趣的问题，与植物所研究员、芍药科多样性与种质创新研究团队负责人舒庆艳老师展开对话。舒庆艳就怎样创新、如何寻找榜样等问题进行了分享。

此次活动隶属于由欧莱雅中国和思源·新浪扬帆公益基金（扬帆计划）联合启动的“科技女生赋能计划”。该计划以“女科学家的科普课”校园讲座、走进科学家工作环境的“科技女生赋能营”等形式，培养学生的科学兴趣、养成科学思想。

(责编：李昉、郝孟佳)