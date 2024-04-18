人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“科技女生”走进中国科学院植物研究所

2024年04月18日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报电  （张亚恒）近日，来自北京13所中学的25名女生走进中国科学院植物研究所（下称“植物所”），与植物所科学家共同探索科研世界，传承科学精神。

　　中国科学院植物研究所是中国植物科学领域历史最为悠久的综合性研究机构，力求建成世界一流的植物科学基础研究机构与应用研发机构，引领和推动着中国现代植物科学的持续发展。

　　在植物所工作人员的带领下，同学们走进研究温室和植物所所史馆，近距离感受植物之美，了解植物所近百年来的发展历史和取得的重要科研成果；在植物科学数据中心，大家现场参观智慧国家植物园，深入了解植物所在大数据驱动的植物多样性保护和研究方面取得的进展。

　　在随后的座谈会上，同学们就自己感兴趣的问题，与植物所研究员、芍药科多样性与种质创新研究团队负责人舒庆艳老师展开对话。舒庆艳就怎样创新、如何寻找榜样等问题进行了分享。

　　此次活动隶属于由欧莱雅中国和思源·新浪扬帆公益基金（扬帆计划）联合启动的“科技女生赋能计划”。该计划以“女科学家的科普课”校园讲座、走进科学家工作环境的“科技女生赋能营”等形式，培养学生的科学兴趣、养成科学思想。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部