近日，来自北京大学附属中学、德国爱策一级文理学校的中学生们，走进位于北京中关村软件园的互联网教育科技公司网易有道，沉浸式了解、体验中国企业的人工智能大模型技术与多样化应用成果。

在产品展览厅，一位AI虚拟人“口语私教”引发学生们的好奇。通过手机应用程序，学生们纷纷与虚拟人“Echo”进行英文对话，脸上不时露出惊喜的表情。

“我觉得很像和真人对话。”德国学生思文嘉说，“中国人工智能技术发展让我眼前一亮。”

此次交流是北大附中与德国爱策一级文理学校互访活动中的重要一环。去年9月底，北大附中初中部的18名学生，前往这所德国学校进行了为期10天的交流访问。他们走进德国校园体验各类课程，在德国伙伴家庭中居住生活，参观大型企业、文化古城和自然公园，体验德国的教育、科技发展及风土人情。

今年，北大附中发出邀请，德国20多位师生于近日应邀前来中国体验交流。除了参访科技企业，德国师生们还到北大附中校园体验课程，到长城、故宫、颐和园、国家体育场“鸟巢”等地参访。

“来北京前，我没想到在高楼耸立的城市，还能在胡同中穿行，在古城里漫步，置身于历史传统中。”德国学生劳拉说，故宫建筑上的纹样大气庄重、细节饱满，内心感到特别震撼。

在北大附中，德国学生们体验了艺术、体育、手工艺等课程，还与中国学生一同上课。这让北大附中学生武楚然印象深刻：“我们交流了彼此的学习生活、爱好和美食，我觉得很有趣。”

对立志当一名优秀厨师的德国学生罗德里格斯来说，中国美食“别有一番风情”。“我在中国同学的家里头一次吃了饺子，美味极了。他们还带我去吃了四川火锅，也同样‘上头’。”这名14岁的中学生笑着说，来中国这几天“好像都长胖了”。

回德国前，罗德里格斯还不忘买些辣椒酱和调料，“想尝试给家人做点有中国特色的菜尝一尝”。

美丽的校园环境、同学们的热情友善，让德国同学们感到温暖。劳拉因此许下了一个小心愿——“希望未来能到中国读大学，交更多中国朋友，更深入了解中国文化”。

“我希望将来这样的交流互访活动能更多一些，让更多同学加入进来，体验两国的历史文化与教育科技成果，让中德两国青少年的友谊延续下去，让我们的心贴得更近。”交流结束后，北大附中学生刘沁萌说。

“这次活动是中德民间友好的一个缩影。”看着两国孩子们聊得热火朝天，来自德国的带队教师索夫克感慨地说，“两国中学生这样面对面地交流、互动，既培养了他们的全球视野，又深化了彼此的友谊，期盼今后能‘常来常往’。”

（据新华社电 记者魏梦佳、赵旭）

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