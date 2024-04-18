原标题：桂林理工大学：探索“一站式”学生社区建设

“补办学生证、团员证，只需要线上登记，不出社区就办妥了。”近日，桂林理工大学的不少同学在“学生事务办理”模块，顺利解决了烦心事。

同学们所说的“社区”，是桂林理工大学着力建设的“一站式”学生社区。“学生社区通过线上平台实现线上预约、线下领取，就近办、一次办，大大提高了效率。”“一站式”服务大厅工作人员黄江歌说。

校长王敦球介绍，学校“一站式”学生社区以建设宜居宜学的综合社区空间为定位，贴近学生需求，建设共享厨房、文体活动室、24小时自习室、思政大讲堂、职业生涯规划坊、心灵驿站等功能空间30余个，总面积达3000余平方米。

在“一站式”学生社区建设中，桂林理工大学坚持“共建、共治、共享”理念，充分利用好、发挥好学生社区各类平台的育人功能，不断提升育人实效。

“建立健全‘一站式’学生社区建设体系机制，是提升学生社区管理工作系统化、精细化水平的重要举措。”校党委书记邓军介绍，学校通过党委谋划部署，整合学生管理、党团文化、教学科研、后勤服务等多部门资源，打破部门壁垒，推动服务下沉，形成了党委领导、学工牵头、教师协同、支部引领、社团助力、导员入驻、学生参与的“一站式”学生社区一体化贯通体系机制。

桂林理工大学提出“三个一线”具体要求，即校院领导干部下沉到一线、理论教育开展在一线、辅导工作扎根到一线。校领导每学期深入学生社区，为学生讲授“开学第一堂党课”“开学第一课”，定期开展“校长有约”“书记午餐会”等活动。分模块组建了“专家宣讲团”“青年讲师团”“优秀学生报告团”，定期在学生社区“浸入式”开展思想引领活动，建立了“你选，我讲，送课进宿舍”的社区教育新形式，3年累计开展思想引领活动400余场，受益学生2.6万余人次。

桂林理工大学通过实施专兼职辅导员进驻社区轮岗值班制度，将学生工作力量下沉到社区一线，与学生同吃同住同生活，做到全方位引导、全天候服务、全时段保障。“空间距离拉近了，感情也拉近了，学生经常主动找我们交流。”学生社区辅导员孙云龙说。

（记者 周仕兴 通讯员 叶昊）

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