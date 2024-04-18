原标题：研究发现：全球极端天气气候事件出现新特征

2023年是自1850年以来最热的一年，热浪、极端降水、旱涝急转、野火、沙尘暴等极端天气气候事件频发。气象学家们对这些极端天气气候事件进行总结回顾后发现，一些新特征正在涌现。这一成果由中国科学院大气物理研究所联合英国气象局、法国索邦大学、德国马普气象研究所、阿根廷冰川学和环境科学研究所、中国气象局上海台风研究所的学者共同完成，17日发表在学术期刊《大气科学进展》上。

“极端事件新特征之一是极端事件的季节性变化，现在它们有可能出现在往常不太可能出现的季节。”文章作者之一、英国气象局哈德莱（Hadley）中心资深研究员罗宾·克拉克说。例如，极端高温事件发生时间提前，欧洲西南部、北非、东南亚、巴西等许多地区在2023年春季发生了极端高温（甚至可达40℃以上）。

同时，2023年夏季北半球多地同时发生了高温热浪，这种空间复合性也是极端事件正在涌现的新特征之一。强气旋带来的强烈水汽输送极大地加剧了极端降水的强度，多地局地降水量均打破了历史纪录。

极端天气气候事件也出现了接连发生的时间复合性特征，往往比极端事件单独发生有更大的影响。例如，部分地区的多年干旱仍在持续（如南美中部），而另外一些地区（如加利福尼亚和非洲之角）经历了由多年干旱向洪涝的转变。

此外，极端气候与生态系统的相互作用在增强。例如，暖干的大气条件下，2023年出现了大范围野火等事件，野火产生的碳排放及其对自然碳汇的破坏，是实现全球碳中和目标中不容忽视的问题。

这些问题都对极端事件研究提出了新的挑战。文章第一作者、中国科学院大气物理研究所副研究员张文霞说：“极端天气气候事件被世界经济论坛最新发布的《全球风险报告》列为未来十年的全球首要风险。为了更有效地应对极端气候变化，我们不仅要关注其趋强态势，同时要关注极端事件正在涌现的新特征，此外还要加强气象灾害早期预警。”（记者齐芳）

(责编：李昉、郝孟佳)