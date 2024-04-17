人民网北京4月17日电 （记者孙竞）日前，2024绿桥、绿色长征启动暨首届青年绿色科技创新大赛颁奖仪式在雄安新区举行。

据介绍，绿桥、绿色长征活动由北京林业大学联合发起，持续开展青少年生态文明教育实践。1984年，北林学子率先走上王府井街头开展“绿色咨询”活动，拉开大学生开展绿色活动的序幕，至今已连续举办40年。此后，北京林业大学联合政府机关、科研院所等连续27年开展“绿桥”活动，连续17年开展“绿色长征”科考实践，不断提升青年学生生态文明素养，引导青年学子积极投身生态文明建设。

记者了解到，2024绿桥、绿色长征的活动设计，相较往年的“绿色长征”科考实践等传统活动外，全新推出了“绿色咨询”助力乡村振兴行动、生态文明素养提升行动、“生态文明青年说”宣讲等系列青少年生态文明教育实践活动。其中，“绿色咨询”助力乡村振兴行动将组织青年教师、环保社团、志愿者等与首都驻村第一书记结对，从生态修复、食品安全、规划设计等多方面开展生态文明专业咨询服务。“生态文明青年说”宣讲依托高校研究生“生态文明”宣讲联盟和北京林业大学“生态文明”博士生讲师团，组织全国高校青年师生深入中小学、社区、公园，开展环境、生命健康、科技发展等专题微课堂与科普实践活动。

仪式上进行了首届青年绿色科技创新大赛总结展示，并为获奖代表颁奖。大赛于2023年9月启动，由北京林业大学联合全国青少年生态文明教育中心、中国长城绿化促进会、共青团河北省委员会共同发起。大赛设置了“2的3次方”办赛模式，吸引了来自全国的400余个参赛单位、近3000份参赛作品共同角逐，最终诞生了金奖12个、银奖36个、铜奖108个，涉及绿色工程、乡村建设、全球气候变化、节能降碳技术等30余个领域。

北京林业大学党委书记王洪元表示，学校作为生态文明建设排头兵、绿色发展先锋队，将教育引导更多青年投身生态文明宣传教育和绿色科技创新，勇做美丽中国建设的生力军，为人与自然和谐共生的现代化贡献青春力量。

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