人民网北京4月17日电 （记者李昉）日前，北京市教委、北京教科院在东直门中学联合召开北京市中小学课堂教学改革现场会，旨在引导北京市中小学把核心素养导向的教学理念落实到教育教学的每一个环节，以教学方式变革促进学生学习方式变革。

当天，围绕核心素养导向的教学设计、学科实践、跨学科主题学习、人工智能技术与教学的深度融合等问题，北京东直门中学展示了语文、数学、英语、道法、物理、化学等9个学科的19节展示课，“AI赋能”“跨学科”“实践探究”成为课堂教学呈现的新样态。

语文教师赵辰在“聚焦说明文的语言表达”课程中，运用K12作文智能测评系统，辅助教师实现个性化的作文评价和指导。物理教师张洛宁的探究实验课“流体压强和流速关系”，引导学生在“做中学”，经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程。生物教师焦萌的跨学科实践课“基于实验探究水生态修复技术”，以打造亮马河宜人水岸为统领性任务，融合化学、生物、地理等学科内容，加强思想方法的横向关联。

东直门中学校长熊劲介绍，学校积极构建回归学科本质的“新质课堂”，就是以学生为中心、以核心素养为导向的课堂，强调学生的主体性，注重学生的参与和体验。课堂的“新”体现在教学理念的更新，从传统的以教师为中心转向以学生为中心；体现在教学方法的创新，注重学生的参与和体验，倡导探究式、合作式学习；体现在评价方式的革新，从单一的知识考查转向对学生核心素养的多元化评价。

北京市教委相关负责人表示，各学校要加快发展新质生产力，主动适应教育数字化发展新赛道的要求，汇聚、丰富和拓展优质线上教学资源，推动智能技术在教学和教研中的深度应用，促进教育高质量发展。

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