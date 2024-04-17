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西藏：把教育家精神融入西藏教育发展全过程

西藏自治区人民政府副主席 郎福宽
2024年04月17日08:43 | 来源：人民网-教育频道
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在第39个教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表座谈会的教师代表，深刻阐述了中国特有的教育家精神。西藏要深刻领会教育家精神的丰富内涵，牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，自信自强、踔厉奋发，着力推动西藏教育高质量发展。

深刻理解教育家精神的丰富内涵。

教育家精神是一个系统性、整体性价值蕴含，包含了六个逻辑严谨、联系密切、内在统一的实践要求，具有价值、实践、目标三个层次。

深刻领悟教育家精神的基本蕴含和价值取向。“心有大我、至诚报国”的理想信念是教育家精神的根本底色，决定着教育家精神的价值取向。“言为士则、行为世范”的道德情操，生动诠释了教育家精神蕴含的人格魅力。广大教师要将“小我”融入到“大我”之中，一方面要提高政治觉悟，始终将党和人民的期盼置于教育事业首位；另一方面，要自觉修炼个人道德情操，用自己的道德人格点亮学生前行的人生灯塔，做好学生成长与发展的“引路人”。

深入领会教育家精神的育人智慧和实践要求。“启智润心、因材施教”是高超的育人智慧，培养社会主义建设者和接班人，迫切需要广大教师既精通专业知识、做好“经师”，又涵养德行、成为“人师”。“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度要求广大教师坚持终身学习，探索真理和敢于创新，既要有热爱教育的定力，也要有敢闯敢试的勇气，积极培育拔尖创新人才。

全面把握教育家精神的人格风范和社会担当。“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心要求广大教师要坚持以人为本，以学生为中心，以学生成长成才为目标，成为深受学生尊重与爱戴的良师益友。“胸怀天下、以文化人”的弘道追求要求广大教师涵养胸怀天下的精神境界，积极主动地学习借鉴人类创造的一切优秀文明成果，以守正创新的正气和锐气谱写新时代教育新篇章。

以教育家精神引领高素质教师队伍建设。

当前，西藏已建立了一支政治素质过硬、理想信念坚定、甘于吃苦奉献的教师队伍。截至目前，全区在职教职工63857人，专任教师59153人，学历合格率99.61％，涌现出了以“全国最美教师”次仁拉姆等为代表的一大批教书育人模范。在建设教育强区新征程上，要弘扬教育家精神，进一步加强教师队伍建设，服务教育高质量发展。

加强师德师风建设。将教育家精神作为师德师风教育的第一课、必修课、常修课，引导教师提升反躬自省意识，将教学实践、教科研探究与价值引领深度融合，成为塑造学生品格、品行、品味的“大先生”。严格落实师德“一票否决制”和从业禁止制度，为教师心无旁骛钻研业务搭建广阔平台，引导广大教师聚焦教书育人主责主业。

优化教师资源配置。实施高海拔艰苦边远地区教师定向培养计划、乡村教师定向培养计划和校长教师交流轮岗制度，深入推进“县管校聘”，教师职称评聘进一步向高海拔艰苦边远和乡村学校教师倾斜。大力实施人才“育引用留”工程，完善教师荣誉表彰制度，强化教师待遇保障，吸引更多优秀人才进入教师队伍。

提升队伍整体素养。把思想政治教育、职业理想、职业道德、学术规范融入教师职前培养、职后培训和管理全过程。开展“一考三评”和教学技能大练兵，推进职称制度改革，充分发挥“教育援藏组团式人才”“学科带头人”的示范引领和骨干带动作用，不断完善教师教育体系，营造尊师重教浓厚氛围。

把教育家精神融入西藏教育事业发展全过程。

习近平总书记始终心系西藏教育发展，强调“改变藏区面貌，根本要靠教育”。西藏紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展这个主题，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”。在建设教育强区新征程上，要将教育家精神融入教育事业发展全过程。

强化基础教育基点。扎实推进基础教育扩优提质专项行动，推进学前教育普及普惠安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展，推进高中阶段学校多样化发展，实施西藏成都学校建设重点项目，推进优质学校挖潜扩容，加强新优质学校建设，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

提高职业教育质量。扎实推进职业教育达标培优专项行动，以普职融通为关键点，以产教融合为突破口，以科教融汇为新方向，促进产业链与教育链供给匹配。支持西藏职业技术学院专升本，推动“高水平中职学校建设计划”，建设行业产教融合共同体、职业品牌专业（群）、高水平实训基地。

抬起高等教育龙头。大力实施高等教育振兴行动，调整优化学科专业结构，加快建设一流大学、一流学科和优势学科，实施西藏高等研究院建设专项行动，推进“两个先行先试”，构建大联盟整体推进机制，切实提升高等教育服务西藏经济社会发展的能力和水平。

西藏要牢记为党育人、为国育才的使命，践行教育家精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，把高质量发展作为发展教育事业的生命线，为谱写好中国式现代化西藏篇章贡献力量。

(责编：李昉、熊旭)

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