江西省萍乡市实验幼儿园的小朋友在阅读绘本。

任乾良摄（影像中国）

位于河北省雄安新区的雄安史家胡同小学，学生在操场上活动。雄安史家胡同小学是北京支持雄安建设、共享优质教育资源的学校之一。

中建八局供图

陕西延安科技馆“天宫课堂”第四课地面课堂，学生在向航天员提问。

邓志宏摄（新华社发）

安徽省淮北市第十二中学，高三学生在参加趣味比赛。

万善朝摄（影像中国）

北京大学2023年本科生毕业典礼暨学位授予仪式现场。

新华社记者 任 超摄

山东省枣庄市西王庄镇一个实验室内，硕士研究生晁齐齐（右）在做化学实验。

孙中喆摄（人民视觉）

广西壮族自治区灵川县灵田镇东田村，来自山东大学的博士研究生罗雯耀（左）在帮村民采摘。

黄勇丹摄（人民视觉）

湖南省永州市新田县产业开发区，新田县职业中等专业学校学生在学习机床操作技术。

刘贵雄摄（新华社发）

江苏大学第四届计算机文化节上，外国留学生在了解无人机功能和运行原理。

石玉成摄（影像中国）

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市老年活动中心，几名学员在老年大学上舞蹈课。

韩颖群摄（影像中国）

数据来源：教育部

习近平总书记强调，建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。新时代以来，党中央作出加快教育现代化、建设教育强国的重大决策，推动新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化。我国已建成世界上规模最大的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。

德智体美劳全面发展，加强教师队伍建设，夯实基础教育……全国教育系统扎实推动教育高质量发展，奋力开拓教育强国建设新局面。

（本报记者 黄 超）

《 人民日报 》（ 2024年04月17日 17 版）

(责编：郝孟佳、李昉)