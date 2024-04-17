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重庆打通培养机制，促职业教育产教深度融合——

课堂设在工厂 人才一线培养（深阅读·关注现代职业教育体系建设）

本报记者 常碧罗
2024年04月17日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进重庆工业职业技术学院新能源汽车技术产教融合实训基地，忙碌的景象映入眼帘：教师通过演示和示范，引导学生熟悉新能源汽车和智能网联汽车的构造原理，学生通过实际操作学习汽车组装、维修等技能。

　　这里是由重庆两江新区管委会、重庆工业职业技术学院、重庆长安汽车股份有限公司等共同发起，联合24家企业、13所院校共同成立的重庆市智能网联新能源汽车市域产教联合体。

　　如今，重庆聚焦职业教育新模式、“双师”型授课老师、培养高端制造业人才等方面，分级分类组建12个产教联合体，不断推进现代职业教育体系建设。

　　设工匠学院，训练学生实践操作能力

　　去年4月，重庆工贸技师学院设立璧山现代智造工匠（产业）学院。“学院位于璧山高新区，毗邻许多企业，学院的学习和企业的实习可以更加紧密地配合。”璧山区服务业发展促进中心副主任黄宝剑说。

　　2023年12月，工匠学院揭牌。刚刚开学，学院已经和18家企业签订了校企合作协议。

　　在重庆腾晟的电子科技厂，记者见到了尹传明，他是工匠学院高二年级的学生。生产线上，尹传明动作娴熟，将一个零件打磨成型。“原来在课堂上学过，没想到真正操作时有这么多技巧。”尹传明说。

　　“别小看这样一个小零件，在打磨时要通过仪器校验数值，尽可能接近零误差。”拿起尹传明打磨的零件，生产线线长张杰嘱咐。

　　在工匠学院，这样的课程设置并不鲜见。“高一的学生主要学习理论课与技能课，高二就会安排学生们去实习。”工匠学院院长岳文全介绍，“我们要培养的是一线技术工人，这种课程可以有效提升学生的实践操作能力。为了让学生接触到最先进的技术和设备，学院还配备了和产业一线相适应的教学设施。”

　　前不久，尹传明代表学校参加了区里的职业技能大赛，“我获得了荣誉奖章，很有成就感。”

　　近年来，“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛、“璧山工匠”杯职业技能大赛等赛事在重庆举办，带动更多劳动者学习技能、掌握技能、提升技能。“在比赛期间，相关企业负责人也在现场观摩比赛，他们都表达了对人才的需求。”璧山区人社局党委委员、副局长陈雷介绍，“工匠学院成立后，我们的技能大赛会更多地面向在校学生，根据他们学习的课程，有针对性地设置相应的比赛项目。”

　　请“双师型”教师，课程有理论更有实践

　　天空放晴，重庆智能工程职业学院附近的半山腰上，人工智能学院的老师刘振湖和学生开始了教学。

　　“如果在这里建基站，应该注意什么问题？翻书可找不到答案。”刘振湖说，“虽然‘三扇区’是标准架构，但是考虑到重庆是山城，存在信号遮挡，在这就要进行‘五扇区’装置。”

　　作为科技公司的网络优化工程师，刘振湖来到重庆智能工程职业学院授课已经两年多。在重庆市永川区，像刘振湖这样既有企业实操经验又有理论水平的老师还有很多。

　　永川区西部职教城里，坐落着8所中职院校、5所高职院校、2所应用型本科院校和2所成人教育学校，在校师生约20万人，每年向社会输送约5万名技术技能人才。2023年9月，依托永川高新技术产业开发区建设的“西部职教基地产教联合体”入选教育部公布的第一批市域产教联合体名单。

　　产教融合，如何走向更深入？懂理论，更懂实践，这样的“双师型”教师，正是永川区职教培养所需要的力量。

　　作为永川职业教育中心的实训教师，杨扬每学期都要根据学校安排到企业锻炼学习。

　　换上工装，杨扬坦言刚开始还有些不适应。“现在生产水平发展太快了，我们在教学过程中用到的方法有些已经不适用于实践。”杨扬说，“现在的工艺水平提升了，如果我们还按照以前的东西给学生讲，就会和实际生产情况脱节。因此，产教融合十分必要。”

　　像杨扬这样，每学期“做回学生”的教师还有很多，他们将业界前沿技术与案例融入教学。“这样的顶岗锻炼需要教师真正地走进车间，参与到项目中。”杨扬说。据了解，2023年，永川区的职教院校选派1000余名教师到企业挂职实践，聘任600余名工程技术人员到校任教，深度实现产业、职教的有机融合和相互促进。

　　创建创新工作室，培育工程师型人才

　　“在甲醇合成工艺仿真练习时，压缩机的转速设置给团队带来了难题。”对重庆化工职业学院学生常雨琴来说，去年参加全国职业院校技能大赛时的场景至今历历在目。

　　“最开始，压缩机的转速正常，但考虑到设备运行需要更加符合工厂实际，就要考虑压缩机的运转安全。”常雨琴和队友在临近比赛的前几天，还在思考如何攻克这个难题。

　　“打电话咨询了正在一线操作压缩机的工程师，我们找到了调试转速的方法。”常雨琴和队友依靠实践中的经验，攻克了难题。

　　“我们不仅培养一线工人，更希望培养一线工程师。”重庆化工职业学院化学工程学院院长马昱博告诉记者。

　　产教融合，工程师型人才如何培养？在重庆市长寿区，创新工作室成为培育工程师型人才的一个平台。

　　“我们的培养体系分3个阶段，第一阶段推出基础课程，培养‘学生+产业工人’。第二阶段会在线下企业进行联合培养。最后阶段则是根据‘现场工程师’的目标，让同学们加入创新工作室中，实现会管理、能创新。”马昱博介绍。

　　常雨琴常去车间，在一线了解工厂的运行。今年是她在重庆化工职业学院就读的最后一年，根据学校安排，她来到了中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，“有一对一的老师带我进行系统学习，能学习到很多高端工艺。”

　　如今，以长寿经济技术开发区为依托，长寿区将2个政府部门、4所中职院校、7所高职院校、6所普通本科院校、12家科研机构和平台以及长寿区77家新材料领域规上企业纳入其中，成立了重庆市先进材料产教联合体。

　　聚焦先进制造业，让职业教育迈向高质量发展。目前，重庆在先进制造业人才培养方面，努力形成纵向贯通、横向融通的机制，提高学校的办学优势和企业的人才竞争优势，在“校企合作、工学结合”中探索企业人才培养、科研攻关、成果转化的发展新路径，实现学生技能与市场需求有效对接，为企业提供更多优秀人才。

　　《 人民日报 》（ 2024年04月17日 04 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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