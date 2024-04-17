内蒙古自治区人民政府副主席 包献华

内蒙古自治区始终深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对内蒙古重要指示精神，聚焦完成好总书记交给的五大任务和全方位建设“”模范自治区”两件大事，牢记为党育人、为国育才使命，以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力弘扬和践行中国特有的教育家精神，坚持“四有”好老师和“四个引路人”标准，着力锻造一支躬耕北疆、本领过硬的教师队伍，为建设教育强区、奋力谱写中国式现代化内蒙古篇章提供有力保障。

一是强化思想政治引领，树立崇高的理想信念。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，融入延伸开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，举办习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑研讨会，开展青年师生宣讲团、理论学习轻骑兵等宣讲千余场，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，引导广大教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。实施“躬耕北疆?赓续师魂”行动，把教育家精神纳入教师入职第一课、师德专题课、师范生培养和教师校长培训必修课，教育引导广大教师自觉做教育家精神的传承人、行动派，做有理想、负责任的行动主义者。积极创建铸牢中华民族共同体意识教育示范区，实施“石榴籽”育人工程、“大思政课”建设工程，围绕“北疆文化”打造一批“名师金课”，把爱国主义精神、蒙古马精神和“三北精神”融入融汇，将铸牢中华民族共同体意识融入办学治校、教书育人全过程，让广大教师牢记“国之大者”，坚定心有大我、至诚报国的理想信念，树立胸怀天下、以文化人的弘道追求。

二是深化师德师风建设，培育高尚的道德情操。始终坚持师德师风第一标准，压紧压实主体责任，建立涉师德师风事件事前预警防控、事中规范核查、事后通报警示一体化工作机制，将师德建设成效纳入各地各校年度考核重要内容，构建系统完备、执行有力、问责有据的师德建设长效机制。强化全员师德养成，面向全区教育系统开展师德集中学习教育“六项行动”（政治建设“思想铸魂”行动、规矩立德“固本强基”行动、专项整治“清朗净化”行动、关键群体“教育提升”行动、以案明纪“警钟长鸣”行动、榜样引领“典型赋能”行动），努力构建崇德向善、风清气正的育人环境。加强典型引领，全方位建设以教育家精神为特色的校园文化，建立“教育家精神”名师工作室，组织开展“躬耕北疆?传承有我”行动，大力宣传“人民教育家”“时代楷模”“最美教师”等榜样人物、先进事迹，激励广大教师勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，陶冶言为士则、行为世范的道德情操。

三是提升教师专业素质，锻造过硬的育人本领。实施高质量教师队伍建设行动，统筹推进教师队伍建设由规模扩大向质量提升转变。从源头上改善师资供给，通过实施“公费定向培养师资计划”“优师计划”“国优计划”“师范教育协同提质计划”，开展师范类专业认证评估，厚植教育家精神生长沃土。强化京蒙协作教育倍增计划，深入推进卓越教师领航校长培育项目、优秀中青年教师支援乡村教育等项目，深化产教融合培育“双师型”教师，围绕自治区重点学科、科研平台有组织地开展高层次人才引育，推动教师专业成长。把学习和践行教育家精神作为教师入职培训、学习研修的重要内容，作为评优树模、职务晋升的重要依据，以教育家精神引领教师综合素质和专业能力“双提升”，引导广大教师秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度，涵养启智润心、因材施教的育人智慧。

四是持续强化政策保障，营造良好的育人氛围。强化教育部门与组织、宣传、人社等各有关部门协同联动，完善惠师政策，保障教师待遇，维护教师权益，减轻教师负担，讲好教师故事，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，支持和吸引更多优秀人才热心从教、安心从教、潜心从教、终身从教。聚焦优化教师资源配置，结合人口发展趋势和生源变化动态调整优化中小学教职工编制结构，建强乡村教师队伍，稳步推进义务教育校长教师“县管校聘”管理改革，持续推进银龄教师行动计划和教育人才“组团式”帮扶，促进教师数量、素质、结构协调发展。全力做好原民族语言授课学校师资保障，坚定不移全面推行使用国家统编教材，确保各民族青少年掌握和使用好国家通用语言文字。聚焦“双师型”教师队伍建设，规范教师认定，引导专业课教师到企业实践或校外实训基地实训，积极培育职业教育名师。聚焦提升教师教学和研究能力，实施高校青年科技人才发展项目，加强创新团队建设，依托内蒙古高等研究院和京蒙、沪蒙、陕蒙及“东北三省一区”等协作平台，强化对外交流合作，引导高校教师主动融入、更好服务经济社会发展。

(责编：李昉、熊旭)