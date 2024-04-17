山西省人民政府副省长 熊继军

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。党的十八大以来，习近平总书记高度重视教师队伍建设，多次在不同场合强调教师工作的意义，对广大教师提出殷切期望。2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出中国特有的教育家精神，全面深刻阐释了教育家精神的丰富内涵和实践要求。

山西省委、省政府认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面深化新时代教师队伍建设改革，坚持教师队伍发展“三优先”战略，实施新时代教师队伍党建提升、师德建设行动、乡村教师培养、中小学教师素质提升、职业院校技能型“双师型”教师建设、高校教师激励引领、中小学管理体制改革、教师地位待遇提升保障等八大计划，教师队伍建设取得可喜成绩。全省各级各类学校专任教师达到49.3万人，在全国率先统一城乡中小学教职工编制标准，普通高中、高等教育专任教师研究生学历占比分别高于全国1.2个、0.6个百分点，学前、小学、初中、高中生师比均优于全国平均水平。

山西省落实立德树人根本任务，培养理想信念坚定、道德情操高尚、躬耕态度端正笃实的教师队伍。强化教师党员理论武装和思想政治教育，强化教师党支部政治功能，实施教师队伍党建提升计划，加强师德师风建设，将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。以理想信念教育引领教师队伍建设，组织党员教师开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢记为党育人、为国育才的初心使命，以德立身、以德立学、以德施教。实施高校教师党支部书记“双带头人”培育工程，“双带头人”教师党支部书记基本配齐，进入全国前列。

山西省立足专业素质能力提升，培养具备育人智慧、富有仁爱之心、衷心执着弘道追求的教师队伍。实施教师教育振兴行动计划，建立以山西师范大学等师范院校为主体、其他高水平非师范院校参与的师范教育体系，每年安排3所省属师范本科高校培养公费师范生和“优师计划”师范生1300人左右，从源头上确保师范生培养质量。建设高素质专业化的中小学教师队伍，严把入口关，严格中小学教师资格和招聘准入，开展中小学教师定期注册试点。落实“三基建设”要求，开展全省教育系统干部教师基本能力、专业能力测评，教师基础素质和基本能力大幅提升。广开引才之路，从部属高校、中科院引进优秀人才到山西省高校任职、挂职。涌现出全国高校黄大年式教师团队、全国教书育人楷模、“全国最美教师”等一大批先进典型。

教师肩负着落实党的教育方针、立德树人、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的历史使命，是躬耕教育一线的实践者、落实者。大力培养造就高素质专业化教师队伍，培养造就更多人民满意的好老师，才能厚植国家强盛的根基。我们要从建设教育强国、科技强国、人才强国的战略高度，弘扬教育家精神，做好新时代教育家型教师的培养工作。

一要以教育家精神构建优秀优良师德师风体系。引导广大教师牢记习近平总书记的殷切嘱托，牢牢把握立德树人根本任务。配齐建强思想政治工作队伍和党务工作队伍，健全教师政治理论学习制度，引导广大教师深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，带头践行社会主义核心价值观，坚定理想追求，端正躬耕态度，践行弘道使命。实施师德建设行动计划，厘清当代师德师风建设的新规律、新内容、新方式，贴合实际地对师德师风评价机制进行改革，引导广大教师把教书育人和自我修养紧密结合，以仁爱之心教学，以模范行为影响学生。

二要以教育家精神培育高素质教师队伍。大力支持师范院校发展，不断优化以教学知识和技能为主要内容的课程培养方案。实施乡村教师培养计划，引导各地采取定向招生、定向培养、定期服务等方式与高等师范院校联合培养“一专多能”和紧缺学科教师。开展中小学教师全员培训，促进教师终身学习和专业发展。继续实施职业院校教师素质提高计划、高校教师激励引领计划，建设高素质创新型高校教师队伍。通过这些措施，不断提升教师育人能力，培养更多启智润心、因材施教的好老师。

三要以教育家精神引领尊师重教社会氛围。各级党委政府要把全面加强教师队伍建设作为根本性民生工程，作为教育投入重点予以优先保障，持续巩固义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的成果。按照“多劳多酬、优绩优酬”的原则，加大对高校创新人才的激励力度。深入挖掘选树优秀教师典型，做好第40个教师节宣传庆祝工作。继续推行各地教师免费乘坐城乡公交、参观旅游景点，二甲以上公立医院设立教师挂号窗口等惠师政策，弘扬尊师重教社会风尚，从而形成正向循环，进一步内化与外化教育家精神，以更加积极的态度投身教育教学工作中。

(责编：熊旭)