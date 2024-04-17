新华社香港4月16日电 由亚洲旅游交流中心、赣州市文化广电新闻出版旅游局联合主办的“百名香港特殊学生游祖国”赣州文化行活动16日在香港西九龙高铁站举行首团发团仪式。该团于4月16日至4月19日在江西赣州参访交流4天。

据介绍，该活动旨在鼓励和支持香港学生了解国情和国家最新发展、增强国民身份认同，体现国家对香港特殊学生的关心和关爱，同时提升和扩大赣州游学产品在香港的知名度和影响力。

“百名香港特殊学生游祖国”系列活动的首发团，吸引了香港3所特殊学校的24名特殊学生参与。为更好保障特殊学生的出行安全和便利，3所特殊学校的校长、部分教师和学生家长代表也参加本次活动，对参团的特殊学生提供“一对一”的陪护支持。

在赣州的4天行程里，学生们将参观瑞金共和国摇篮景区、于都中央红军长征集结出发地纪念园、赣州市博物馆等地，感受先烈精神，激发爱国热情。为促进两地特殊学生交流，首发团还将专门安排到赣县区特殊教育学校与当地的特殊学生们一起互动学习、建立友谊。

亚洲旅游交流中心主任张栋表示，促成香港特殊学生游祖国是亚旅中心今年的重点工作目标之一，亚旅中心将联合相关机构制定特殊学生游学指南，推动特殊学生游学向标准化发展。

(责编：郝孟佳、李昉)