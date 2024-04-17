原标题：云南：科普“大餐”送进边境国门小学

连日来，云南省科技厅联合省教育厅，整合各级各部门科普资源，共同举办科普进中缅边境校园活动暨中缅边境国门小学科学教师素质能力提升培训，为中缅边境的师生献上了丰盛的科普“大餐”。

活动期间，瑞丽市28所中缅边境国门小学的120位科学教师，接受了为期3天的科普教育培训。培训围绕怎样做好科普课程设计、如何搞好青少年科普工作等方面展开，旨在提升受训教师的科学素质能力，提高学校科学教育水平。

在室外，师生们积极参加科普大篷车设备展示体验、无人机飞行展演、科普图书展示阅览、消防安全设备展示等科普宣传展览活动。

在课堂上，来自国家卫星气象中心（国家空间天气监测预警中心）、中国气象局公共气象服务中心、气象出版社的专家，为同学们带来空间天气与地球气候领域的科普报告。云南省教育厅专家为同学们带来了“禁毒防艾”“青少年近视防控知识”等科普讲座。学生们互动积极，现场气氛热烈。深奥的科学变成看得见、学得会、用得着的知识。

在瑞丽市第四小学，“中缅边境校园科普气象站”揭牌。该气象站占地733平方米、拥有一套六要素自动气象站和一套教学用的人工观测站。

来自省、州、市各部门的科普专家、国门小学科学教师和中缅两国学生约2500人参加活动。云南省科技厅科技人才与科学普及处负责人表示：“这不仅是各级部门重视科普工作的体现，也是云南省科技厅深化国际科普合作、参与国际科学传播行动的重要举措，标志着云南省在加强与南亚东南亚国家科普合作交流方面迈出坚实步伐。”

随着“一带一路”倡议的深入推进，作为面向南亚东南亚辐射中心，云南省科普工作国际化合作显得尤为重要。云南省科技厅立足本地实际，创新科普机制，通过与周边国家的深入交流，共同探索科普事业发展新路径。

近年来，云南省科技厅着力健全科普交流机制。通过举办科普活动、开展科普项目合作等多种形式，云南省与南亚东南亚国家在科普领域的合作日益紧密。未来，云南省将继续加强合作，推动科普资源的共享和互补，促进科普文化的交流与融合。

（记者赵汉斌 通讯员 任惠云）

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