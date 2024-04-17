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中国石油大学（华东）：传统体育项目入课堂

2024年04月17日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：中国石油大学（华东）：传统体育项目入课堂

　　 “龙头摆起来，跑起来，跑起来……”日前，中国石油大学（华东）运动场上不时传来老师李承伟洪亮的声音。随着口令，数条色彩鲜艳的“龙”在跑道上舞动，朝气蓬勃的舞龙运动成为校园里一道亮丽的风景线。

　　 这是中国石油大学（华东）热门体育课程——舞龙运动，140多名学生在课余加紧排练，为即将到来的春季运动会开幕式表演做准备。今年恰逢龙年，舞龙运动让师生更深入地感受到中华文化的魅力。

　　 “大学体育课存在课程设置简单、观念更新较慢、课程资源开发不足等问题。”中国石油大学（华东）体育教学部主任周伟告诉记者，为了破解这些问题，近年来，学校尝试将中华传统体育文化融入体育课，开设了射艺、舞龙、太极、八段锦、五禽戏等课程，作为创新教学模式、丰富教学内容、提升教学质量的一种尝试和探索。

　　 “舞龙对力量和技巧要求都很高，需要大家齐心协力，10个人组成的一条龙，不允许任何一个人出错，同学们彼此磨合，通过这门课建立了深厚的友谊。”新能源学院2023级学生栾邺恒非常喜欢舞龙课程，目前已经学会了连续穿腾、八字舞龙、摇船舞龙、原地螺旋跳龙等多个动作。

　　 挽弓如月，英姿飒爽，饱含着力量与准确之美。体育教学部教师王海滨开设的射艺课程深受学生欢迎。射艺课程分为上下两个学期，第一学期以基本功为主，教授礼仪、射箭等基本动作；第二学期教授礼射、跪射、骑射等内容，最终将综合学生两学期所学内容进行箭阵表演。

　　 “射艺的特点是内志正、外体直，要求学生练习时心无杂念，专注于撒放每一支箭的整个过程，养成沉着稳重的性格。而两肩平、两肘平、天庭平的要求，可以帮助学生矫正耸肩、驼背等不良身姿。”王海滨说。

　　 “心境也随技术同步提升，我对老师讲的‘发而不中、反求诸己’的射艺理念感受颇深，养成了从失误中反思自己的习惯。”材控专业2022级学生云昊在练习射箭的过程中，体验了自身的成长与蝶变。

　　 太极对同学们来说是一门既传统又现代的体育课。授课教师赵延敏介绍，学校创编的太极扇课程已成为全校的热门体育课，年均选课学生超1000人，连续10年作为学校田径运动会开幕式的固定展演项目。

　　 周伟表示，中华传统体育是学校体育课程思政的重要着力点，将中华传统体育文化融入高校体育课程，可以帮助学生更深切地了解和认识中国传统文化，培育学生的家国情怀和文化认同感，促进人的全面发展。

　　 （记者 刘艳杰 通讯员 王大勇）

(责编：李昉、郝孟佳)

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