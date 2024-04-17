原标题：京津冀物理科普教育基地联盟成立

为进一步汇聚京津冀区域内的优势资源与杰出人才，推进科普资源的整合、共享与创新，4月13日，京津冀物理科普教育基地联盟（以下简称联盟）正式成立。联盟由天津师范大学牵头，北京科技大学、北京理工大学、天津师范大学、天津理工大学、河北工业大学、燕山大学发起成立。

据介绍，联盟聘请全国科普专家曹则贤担任“科普大使”，聘请6位科普专家学者担任联盟专家顾问。基于前期各高校与京津冀中小学的合作基础，联盟与三所中小学代表现场签订了共建协议，通过大中小幼一体化推进科学教育，发挥高校在中小学科学教育中的引领作用。

联盟成员单位和京津冀10余所基础教育学校校长围绕“基于综合实践活动课程的科普教育基地建设与发展”这一主题举行了圆桌会议。

与会人员从构建高质量科学教育体系、促进中小学科学教育高质量发展等角度出发，就保障中小学科学类课程教师培养质量、强化中小学科学课程建设，以及高校大学生参与科普教育活动等方面进行了深入探讨。同时，围绕加强校校和校企合作、增设横向项目课题、对接大中小幼一体化资源等，与会人员进行了交流。

“科普大使”曹则贤以《黑体辐射：一只会下物理金蛋的鹅》为题，为师生们提供了一次多维度、全景式的物理学习体验。黑体辐射研究在理论物理领域具有重要地位，曹则贤通过深入浅出的方式，带领师生们梳理黑体辐射研究的历史逻辑，厘清书本中关于黑体辐射的误区。

北京科技大学科普团队、天津理工大学科普团队、河北工业大学科普团队分别为天津市南开实验学校和天津海河教育园区南开学校的小学生们带来《DIY-颜色会变的画制作》《风动未来：探索风力发电的奥秘》《神奇的光学现象-光栅衍射与偏振》等精彩的科普课程。

与会人员参观了“循迹启航”——天津师范大学物理科普成果展。展览通过“定位、发展、提升、协同”四个部分，展示了天津师范大学科普团队在科学普及、课程研发、研学实践等方面的探索与成果。

天津师范大学始终注重培养学生的创新思维与实践能力。近年来，学校充分发挥物理学科专业的特色优势，加强科普教育，提升国民科学素养，取得了显著成效。

“未来，联盟将进一步扩大影响力和知名度，打造富有特色的科普活动品牌，为物理科普教育事业的发展贡献智慧与力量，共同谱写京津冀协同发展新篇章，展现高校在科普教育领域的担当与作为。”天津师范大学物理与材料科学学院党委书记张伟表示。

（记者陈曦）

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