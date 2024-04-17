原标题：山西医科大学 开展急救知识进校园活动

图为山西医科大学第一医院急救培训团队教师正在进行急救技能教学。受访者供图

4月上旬，山西医科大学麻醉学院联合山西医科大学第一医院急诊医学中心开展急救知识进校园活动。本次活动就心肺复苏和自动体外除颤器（AED）使用进行了培训，共有百余名师生参加。

“此次活动旨在进一步加强学生自救互救与应急处置能力，普及应急救护知识和技能，帮助学生熟练掌握应急救生方法。”山西医科大学相关负责人介绍，活动中急救培训团队老师通过案例对常见突发疾病急救知识进行详细讲解，并通过“模拟人”现场演示心肺复苏的操作流程，细致地说明胸外心脏按压和人工呼吸的注意事项。

“上手实践后，才知道自己原有的急救知识还有欠缺。急救操作的步骤、姿势、位置等需要准确掌握、反复练习。”山西医科大学2020级麻醉专业学生裴子言说。

据了解，为普及急救知识，2018年山西医科大学第一医院急诊医学中心成立“救在分秒”志愿服务队。目前，志愿队成员50余人，均为急诊专业医护人员平均每年进入企业、学校、社区培训20余场。

“人人会救人，才能人人可获救。”山西医科大学第一医院急诊医学中心主任郭庚说，紧急情况下把握好“黄金四分钟”，可以大大提高抢救成功率。他们希望通过此类活动，让更多人在实践中学有所成，增强应急和急救本领。

（记者韩荣）

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