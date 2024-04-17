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研究生创新实践系列大赛启动

2024年04月17日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：研究生创新实践系列大赛启动

4月12日，中国研究生创新实践系列大赛启动大会（2024）暨“创新人才培养模式，服务发展新质生产力——研究生教育赋能城市发展与产业创新”论坛在武汉理工大学举办。

大会现场，中国研究生创新实践系列大赛2023年度赛事工作受到表彰，《中国研究生创新实践系列大赛2023年度报告》发布。

武汉理工大学校长杨宗凯表示，该校聚焦教育数字化战略行动，探索形成“培养模式改革+体制机制创新+数智赋能增效”的专业学位研究生培养新路径，走出一条具有“理工特色”的研究生培养之路。学校希望通过本次大会，碰撞出更多创新火花，汇聚起强大创新力量，共同推动研究生教育迈上新台阶。

教育部学位管理与研究生教育司相关负责人介绍，中国研究生创新实践系列大赛，以培养担当民族复兴大任的高层次人才为着眼点，以赛促研究生培养模式改革、以赛促科技创新、以赛促人才培养，是教育、科技、人才一体化推进的生动实践。

中国科学院院士、中国学位与研究生教育学会会长杨卫表示，学会将继续以中国研究生创新实践系列大赛为抓手，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为我国经济社会高质量发展作出应有贡献。

大会还举行了合作签约仪式，武汉市人才工作局与中国学位与研究生教育学会签订战略合作协议。武汉长江新区人才发展有限公司、武汉经开投资有限公司与来自7所高校的8支“研究生创新实践之星”团队代表签订意向引才协议。

此外，大会组织开展了中国研究生数学建模竞赛、中国研究生创“芯”大赛等8项研究生创新实践系列大赛主题赛事入校宣讲活动，并对2024年大赛承办单位开展培训。

（记者吴纯新 通讯员张琴 何超）

(责编：郝孟佳、李昉)

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