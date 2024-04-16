人民网北京4月16日电 （记者孙竞）日前，人民教育出版社（以下简称人教社）古籍典藏馆正式落成挂牌。人教社图书馆馆藏的2376册善本古籍、近4万册线装书、1000余册清末教科书全部移入典藏馆。

古籍版本专家、故宫博物院研究馆员翁连溪表示，人教社收藏的这批古籍多为木刻本、传抄本和线装书，保存状态良好，版本较为珍贵，基本没有删节和缺卷，版本种类丰富，有较高的史料价值、艺术价值和文物价值。

人民教育出版社馆藏善本古籍《古诗笺》。人教社供图

据介绍，人教社图书馆成立于1953年，目前馆藏书有近70万册。人民教育出版社总编辑王日春介绍，该社图书馆共收藏有线装古籍有3294种，40440册，内容丰富，经、史、子、集、丛各类具备。其中，明清善本古籍有71种，2376册。

“上世纪五十年代初，人教社刚刚成立，编辑可参考的图书资料匮乏，时任出版总署副署长的叶圣陶先生积极协调，从出版总署图书馆拨付了一部分珍贵图书给人教社，其中就有从原国民政府南京国立编译馆接收过来的一部分古籍善本、清末民国教科书。今天人教社典藏馆里，还可以看到有的古籍盖有国立编译馆、出版总署图书馆、人教社图书馆三个机构的藏书章。”王日春说。

人民教育出版社馆藏善本古籍《施注苏诗》内文展示。人教社供图

去年12月5日，人教社图书馆组织了国内文物鉴定专家对馆藏古籍善本进行了评估定级。经评估，送交评定的共71种古籍中，能够达到二级文物标准的共64种，占比约90%。

人教社图书馆主任吴海涛表示，典藏馆未来将有四大功能：一是收藏，将按照古籍保护的要求对藏品进行专门保护和收藏，为国护宝；二是展示，这些典籍将成为人教社展示文化品牌的窗口；三是研究，将为从事古籍整理研究、教科书研究的学者和机构提供丰富的资源；四是创新，将为人教社古籍整理出版、文化创意等工作提供源源不断的选题支持。

“未来，人教社将在妥善保护的基础上对收藏古籍进行深度挖掘，创造性转化和利用，逐步对这些古籍进行数字化，以便学界更好的研究利用。”王日春表示，对于部分学术价值高的珍稀版本，还将在专家的指导下，逐步进行整理和影印出版，以便更广泛服务大众和社会。

(责编：郝孟佳、熊旭)