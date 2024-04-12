人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

人民日报记者说典型人物采访与写作：把自己摆进去

2024年04月12日09:47 | 来源：“人民网+”客户端
小字号

点击视频，人民日报写作课AI主播博文为您朗读全文（时长3：50）

提要：人物报道，要融入主人公的内心世界，触摸最感动自己的地方，运用最合适的表现手法；选择表现手法时，不要墨守成规、机械套用模式，要有创新意识，勇于突破巢臼，做到千人千面。

写人物报道，必须写出自己的感动。能够打动作者的，未必能打动读者；如果连作者也打动不了，肯定不能打动读者。

采访中，我多次流泪。主人公有的事迹，在别人看来或许平淡，却让我产生强烈共鸣。比如听人讲述马新明痛风发作爬楼时，我这痛风之人顿生痛感。在常规通讯中，这些“顾影自怜”式的共鸣难以入文。还有，西藏充满神秘感，读者希望了解更多信息，这正是我的优势。我可以借助自己感受，让报道增加纵深感。

我们从初学新闻时就被告知，新闻要客观陈述，忌讳把自己摆进去。常规的通讯，大多以第三人称行文。这种写法，犹如隔岸观景，虽然能看到它的气势恢弘，却看不到它的九曲回廊。气势恢弘能使人血脉贲张，却无法让人潸然泪下。动情之处，往往藏在曲径通幽。这个“幽”，就是柔软的内心。

如何让读者身临其境、产生共鸣？我想到了报告文学。报告文学可以把作者摆进去，犹如一叶扁舟，能载着你划到对岸，让你融入美景之中。

但是，我们毕竟是写新闻作品，必须体现出新闻特性。在新闻版登一篇报告文学，多少有点不伦不类。于是，我想到了日记体，把日记体与报告文学相嫁接，用日记体的“现在进行时”，装进主人公事迹的“过去时”。

新华社记者璩静看了我的稿后，久久没有吭声。我以为她不认可，对她说，没关系，你直讲无妨。

她说：“没想到人民日报记者能写出这样的稿子。这种形式很新颖，给读者的冲击力和画面感太强了。不过，”她皱了下眉头，“我从没见人民日报发过这种形式的稿子，这样的稿能发出来吗？”

我心里也没底。这对夫妻是总书记批示的典型，我竟然把自己摆进去，编辑部会不会说我是喧宾夺主、沽名钓誉？这种写法有没有犯新闻之忌？如果真的被枪毙，改发新华社通稿，岂不是在报社落笑柄？

思前想后，我一咬牙：宁愿稿子被枪毙，改发新华社通稿，让领导批评，让同事笑话，也要冒一次险，决不改变文章风格。

阿弥陀佛，《因为爱 所以爱》全文刊出。见报当天，当我从网上看到版面时，感慨万端。

从地方部、总编室，到社领导，任何一个环节，如果按章办事，或删或毙，都无可厚非，我会愉快服从，毫无怨言，从此循规蹈矩，不再越雷池半步。

恰恰是从部门到社领导的善解人意、慧眼识珠（自称为“珠”，有点汗颜）、不拘一格，才使我的心血得以结晶，使我的情感得以渲泻，让我从此张开创新的翅膀。同时，也让我再次感受到人民日报积极探索的勇气和从善如流的胸怀。

文无定法，见智见仁。《因为爱 所以爱》的写法，仅是我之陋见，未必是最佳选择。如果要说体会，只有粗浅一点：人物报道，要融入主人公的内心世界，触摸最感动自己的地方，运用最合适的表现手法；选择表现手法时，不要墨守成规、机械套用模式，要有创新意识，勇于突破巢臼，做到千人千面。

附：

因为爱 所以爱

援藏博士夫妻马新明孙伶伶的家国情怀

徐锦庚

9月8日 下午 拉萨晴

“我们好好爱”

下午4时许，我走出贡嘎机场，天空湛蓝得令人眩晕。虽然烈日当空，短袖衫已抵挡不住凉意。

阔别6年，我再度进藏，专为一对伉俪而来：马新明，北京市委宣传部干部，曾任拉萨市副市长，市委常委、宣传部长，现任拉萨市委副书记；孙伶伶，中国社科院学者，曾任西藏社科院《西藏研究》编辑部副主任，现任当代西藏研究所副所长。2010年，夫妻俩成为中组部选派的第六批援藏干部，期满后又转为第七批，创造了援藏史上多个第一：第一对援藏夫妻、第一对博士、第一对北大校友、第一对两届援藏……用真情谱写出一曲华美乐章。

西藏巨变，随处可见：10年前，我进藏时，从机场到市区，东绕西拐，逾两小时；6年前，我离藏时，嘎拉山隧道贯通，路程缩短一半；这一次，沿高速公路疾驶，半小时足矣。

入住后，我迫不及待联系马新明。他语带关切：“您刚进藏，会有高原反应，要不今天先休息？”

我笑了：“我在西藏工作过4年，能适应，没问题，只要您方便，随时可见面。”

“那好，今天正巧是中秋，晚上援藏干部组织中秋联欢会，请您感受援藏生活。”马新明说道。

拉萨东郊，纳金西路36号，北京援藏干部公寓楼（简称“北京公寓”）。走进院子一看，20多张桌子，都坐满了人。一位面孔黝黑、皮肤粗糙、戴眼镜的中年男子迎上来，热情握手：“我是马新明，欢迎您！”

我第一反应是：1972年生人，咋这么沧桑？

正愣神时，一位身着藏装的俏丽女子含笑走来，马新明介绍：她是我爱人孙伶伶。

这回，我更诧异：年纪不大，头发咋这么稀疏？

我掩饰住惊讶，问马新明：“这么多人，都是北京援藏干部？”

他解释：“中组部选派的援藏干部76人，还有北京援藏指挥部干部、支教老师、志愿者等，共有230多人。另外，八一双鹿篮球队和北京首钢篮球队进藏交流慰问，我们一起共度中秋良宵。”

舞台是临时搭建的，背景展板喷着一行字：月满中秋、情系拉萨——北京援藏干部与CBA运动员联谊会。文字下方有一组图案，中间是巍峨珠峰，左侧是布达拉宫，右侧是北京天坛，中间彩带相连，象征北京、拉萨情相连。

马新明是第七批北京援藏干部领队和北京援藏指挥部总指挥。他致辞时的一句话，拨动我心弦：今天是团圆之夜，大家别忘打个电话、发个短信，向家人报声平安，告诉亲人们，我们过得很好！、

节目自编自演，水平业余，倒也有趣。有个“三句半”，道具是盆、铲。一位女演员使大了劲，把铝盆敲了个凹槽，旁边的厨师哎哟一声，心疼得直咧嘴。

汪峰那首《北京北京》，听过无数次。但在今晚，拉萨之夜，听北京人唱，别有一番感触。浓浓真情，如泣如诉，直走我心，湿了双眼。

整个晚会，马新明没闲着，撺掇这个献歌，怂恿那个炫技。临结束时，他倡议一起唱《我们好好爱》。

20多人应声上台。这曲藏歌，美丽动听：

风儿吹过圣湖的时候/你牵住了我的手/宽宽的草原我为你停留/从此美丽在我左右

雪莲花盛开的时候/云儿停下了游走/我在你身后藏不起眼眸/我愿为你一生守候

你是我最深最深的爱/让雪山依然洁白/我心永不变/你是我最后最后的情/那云在千里外/世界再大我们好好爱

……

我心里一动：这些援藏干部，抛家别舍，远离亲人，不正是为了民族团结“好好爱”吗？

晚会结束，夜已10点，该赏月了。拉萨的中秋，曾让我陶醉：硕大银盘，低低悬着，落在屋檐，挂在树梢，恨不得跳将起来，一把摘下。可惜，今晚不巧，云层越聚越厚，银盘若隐若现。

客人散尽，马新明邀我：赏个月？

我试探道：我想去你们家看看，行不？

当然可以！他俩异口同声。

9月8日夜 北京公寓 雨

中秋月未圆

马新明伉俪住在公寓5楼，室内布置简单，摆着藏式家具，与藏家相比，缺了雕梁画栋，少了酥油清香。

我对马新明的出身好奇：彝族。费了好大劲，才记住他家乡：云南省丽江市宁蒗彝族自治县战河乡子差拉村马家窝子自然村，从村寨到县城，需步行3天。“我的彝族名字叫马海龙江，现名是老师取的。”马新明说。

他的家世奇特：母亲原是父亲之嫂，父亲之兄早逝，按彝族风俗，父亲娶了母亲。

孙伶伶拿出一张照片。马新明抱着一个幼儿，依偎在一对彝装老人身边，老人脸上荡漾着幸福。“这是爸爸妈妈。爸爸今年68，妈妈72。”听她口气，像在介绍自己父母。她是山东烟台人。

“这是你们的孩子？”我问。

“不是，我侄儿。”

“你们的孩子呢？”我没心没肺地问道。

马新明看一眼孙伶伶，声音低了下去：“结婚头几年，一直忙于工作、学习，又先后出国深造，聚少离多，孩子的事情就耽误了。前些年正准备要时，赶上来援藏。这几年，怕高原对孩子有影响，不敢要。”

孙伶伶轻轻叹了口气：“随缘吧。”

我一时语塞，无言以对。在这雪域高原，奉献，未必非要轰轰烈烈。有所为，是奉献；有所不为，也是奉献。

这对中国政法大学同学，都是田径健将，皆为长跑冠军，因体育而结缘。大学毕业后，马新明边工作边学习，是北大新闻传播学院和政府管理学院双硕士，又获中国社科院国际政治学博士。孙伶伶则考入北大法学院，从硕士读到博士，毕业后进中国社科院，是日本研究所科研骨干。

2010年4月。一天下班后，马新明扳着妻子的肩膀，认真地说：“我想和你商量个事。”

孙伶伶吓一跳：“什么事啊，这么严肃？”

“北京推荐第六批援藏干部，我报名了。”

孙伶伶一愣：“你不是准备读博士后吗？怎么想到要去西藏？”

“学习以后还有机会。”马新明动情地说，“我是少数民族出身，如果没有国家的多年培养，我可能现在还在穷山沟里放牛牧马。我要知恩图报，反哺社会。眼下，援藏是很好的报答机会。”

孙伶伶当然明白，但她有点担心，“你的身体吃得消吗？”

马新明拍拍胸脯：“咱年轻力壮，又是运动健将，怕什么！”

孙伶伶低头不语，马新明以为她不同意，逗趣道：“你这个女汉子，觉悟不是向来很高的嘛，怎么拖起后腿了？”

孙伶伶抬起头，白他一眼：“我啥时拖过你后腿了？我是有一个想法。”

“啥想法？”

“你自理能力差，不会照顾自己，我不放心。西藏社科院需要一名懂英语的援藏干部，我们院正愁没有合适人选，我懂英语、日语，身体又棒。要不，咱俩一块去？”

“好啊！”马新明应声叫好，转念一想，“你不是盼着评研究员吗？舍得放弃专业？”

“在西藏也可以建功立业。”孙伶伶态度坚决。

往事历历在目，恍如昨日。“时间真快，一晃4年多过去了。”

“听说你们都患上了高原病？”我问。

“其他病还好，就是痛风受不了。我的尿酸指标是常人两倍多。”马新明摇头叹息。

我的脚趾不由得抽了一下。高寒地区常年不出汗，容易得痛风病，我也患有此疾。虽然不算严重，但那切肤之痛，让我明白：“疼”与“痛”，是两个不同概念。

“我俩过去从没进过医院，进藏后，记忆力衰退，我患了溃疡性结肠炎，头发大把大把掉，都快掉光了。”孙伶伶摸摸脑袋自嘲道。

心理学家说，头发是女性最大的装饰物，女性最在意的是自己头发，也最舍得为头发花钱。

“你后悔吗？”我问孙伶伶。

“跟着他，哪怕去当乞丐也愿意！”孙伶伶望着丈夫，眼里闪着光。

马新明嘿嘿一笑，显得十分受用：“这话我最爱听！我还是穷学生时，她就这样对我说了。”

孙伶伶反唇相讥：“你现在不还是穷光蛋？”

我一瞥挂钟：已经凌晨1点半了。连忙起身，抱歉地说：“对不起，耽误你们休息了。”

“哪里，我们经常两三点睡。”马新明指指身旁的拉萨市委副秘书长、北京援藏干部孙德康说：“过会儿，还要商量几项工作。”

“我送你下楼，顺便到院里赏赏月，现在一定是个大圆盘了。”孙伶伶提议。

我们这才想起，聊得兴起，忘了这档大事。兴冲冲下楼，才发现雨正下得紧，哪有啥圆月！

虽然月未圆，但这个中秋最难忘。

9月9日中午 藏餐馆 阴

“三分钟”与“十年功”

孙伶伶的同事要读博，夫妻俩约几个朋友，中午为她饯行，马新明邀我同去。我求之不得，正好借机采访。

团结新村有家藏餐馆。4位客人如约而至，都是社科院同事。主角边巴拉姆，一位年轻女性，美丽质朴，也是当代西藏研究所副所长，将赴四川大学深造。她三言两语，概括出孙伶伶特质：敏锐犀利，知识渊博。

后来的台湾之行，更让边巴拉姆肃然起敬。2011年5月，应东吴大学邀请，西藏社科院组团赴台交流，她俩是团员。座谈时，边巴拉姆刚谈几句，就被对方一教授打断，引用境外资料，指责西藏破坏生态环境、压制宗教自由、不尊重藏族文化，气氛顿陷尴尬。

“这时，伶伶不慌不忙，从西藏特殊的婚姻习俗、藏语言文字推广、文物立法保护、西藏宗教活动、国家拨款修缮寺庙等方面，摆事实，讲道理，侃侃而谈，驳得那位教授哑口无言，在场的人连连点头。我听了也很吃惊，伶伶进藏不到一年，想不到情况这么熟悉，知识这么渊博。”

还有一件有趣事：开始，对方学者们以为，西藏贫困落后，代表团成员都是“土包子”，听说这4名成员中，有3人留洋而归，2人是洋硕士，十分惊讶，立马谦恭有加。

“台上三分钟，台下十年功。伶伶这份功力，与她的艰辛努力分不开。她一方面甘当绿叶，为他人做嫁衣裳，承担了大量的汉文版编辑、英文版创刊筹备工作，一方面又出了很多科研成果。”《西藏研究》编辑部副主任刘红娟钦佩地说。共事多年，她对孙伶伶成就如数家珍：已完成2项国家社科基金课题、3项个人主持课题、参与9项国家级及有关部门委托课题，发表及结项成果近百万字，在国家核心期刊及报纸发表10余篇学术论文及文章……

本来主题是饯行，在我诱导下，不知不觉，成了孙伶伶的总结会。这让孙伶伶发窘，频频支开话题。

临分别时，边巴拉姆与孙伶伶紧紧相拥：“伶伶，我会想你的！你要到成都来看我哦！”

说这话时，她的眼圈红了。

9月10日上午 拉萨教育城 晴

铁打的汉子

今年西藏气候异常，雨水偏多，拉萨持续下雨40多天。我发现，与6年前离开时相比，山上绿色明显增加，空气湿润多了。当地百姓高兴，欣喜气候变好。我却忧从中来：这是地球变暖迹象，高原雪线上升，带来“蝴蝶效应”，导致海平面上升，海洋气候恶化。

今天是教师节，马新明要去北京实验中学慰问。9时，我赶到北京公寓会合。

马新明的眼里布满血丝，“昨晚又熬夜了？几点睡的？”我问。

“3点多。白天太忙，只有晚上才腾出时间处理公文。”马新明揉了揉眼，转过身，捂着嘴打了个哈欠。

他的忙碌，我真见识了。昨天下午，他去拉萨群众文化体育中心，检查体育馆工程收尾情况，部署CBA西藏行活动，我也如影随形。

文体中心坐落在火车站旁，是北京援藏计划资金之外支援拉萨的项目，耗资7.35亿，包括体育馆、体育场和牦牛博物馆。建成后，将填补西藏无大型文体设施的空白。

整个下午，马新明泡在体育馆，爬上爬下，四处查看，口里不停地吩咐这个、安排那个，几个项目负责人头如捣蒜。我茫然跟着，居然腰酸腿软，走哪坐哪，沾了一屁股灰。我发现，他的嘴唇发紫，这是缺氧的症状。大概是说话太多，口渴了，边说边舔着嘴唇，旁边一个小伙子，连忙递上半瓶矿泉水，他毫不介意，一仰脖子，喝了个底朝天。

傍晚返回时，我在车上问他：“你这个总指挥，咋管这么细？”

他看我一眼：“北京援藏项目，我敢马虎吗？百年大计，我敢大意吗？细节决定成败，丝毫来不得半点马虎。我多唠叨几遍，不断提醒他们。”

我原打算晚上再与他聊，见他疲劳的样子，加上自己也很累，遂改变了主意。没想到，他又熬了一个长夜。

曾听人说，援藏干部的工作状态是“半休闲”。这实是误解。仅从一个马新明身上，就可得出结论：满负荷。

北京实验中学位于拉萨教育城，在拉萨河对面。汽车驶上崭新的纳金大桥时，我不由感叹起来：七八年前，拉萨河上仅有一座拉萨大桥，是连接前、后藏的唯一通道，被列为战略要地，桥两端有士兵站岗，现在，拉萨河上已新架起5座大桥，拉萨大桥再也不用守卫了。

纳金大桥上游，一大片现代建筑群让我目瞪口呆——我在藏时，这里是荒滩，人迹罕至。“去年4月，这里还是一片空地。现在，已有北京实验中学、江苏实验中学等十多所学校了。”马新明欣慰地说。

北京实验中学投资2.5亿元，仅两年就建成，骨干教师均由北京派出，秋季刚刚启用，可以容纳3000名学生，学生包吃、包住、包学费。“学校的硬件设施不仅在西藏是最好的，北京有的重点中学也比不上。”神情自豪的校长张大力，来自北京市石景山实验中学，两个月前刚进藏。

检查完食堂、宿舍等场所后，马新明又与老师们座谈。会议室在5楼，没有电梯，我们登到5楼时，个个气喘吁吁。孙德康给我讲了一个故事：

今年夏天，马新明痛风发作，还诱发滑膜炎，膝盖肿胀，无法屈伸，痛得脚底不敢触地，只能拄着双拐。一天，听说市委书记齐扎拉要去北京实验中学调研，他挣扎着要去。孙德康劝他：“你连拄拐杖走路都困难，还是向齐书记请个假吧。”

马新明连连摇头：“这哪成，我分管教育，看的又是北京项目，哪能不去呢？”为了不让外人看出，他连拐杖也不敢用。

齐扎拉平时健步如飞，上山如履平地。北京实验中学没装电梯，他一口气登上7楼。这可苦了马新明，他一手抓住扶梯，紧紧跟在齐扎拉后面，孙德康要搀他，被他推开。到达7楼时，额头上汗珠如豆，后背全部湿透。下楼时，他仍一步不落。整个调研过程，他谈笑风生，神态自若，旁人丝毫看不出异常，只有孙德康的心，一直揪着，生怕他会瘫倒。

“那两个小时，不仅是他的苦难，也是我的煎熬。那两个小时，让我见识到了，什么是铁打的汉子！”孙德康的眼睛泛起泪花。

听着孙德康的叙述，我脚底发虚、手心冒汗。同病相怜，我能感受到马新明的痛楚。但惭愧的是，我无法触摸到他内心的强大。因为，我这个凡夫俗子，实在做不到！

9月10日晚 体育馆 雨

CBA的高原之行

太阳还有几竿高，体育馆广场已经长龙蜿蜒。入口处的那行大字，让人们心旌摇曳：2014CBA西藏行。今晚，至少创造两个纪录：西藏首个体育馆首次启用；中国男子篮球职业联赛（CBA）首次在西藏赛场亮相。

当我步入馆内时，吃惊不小：昨天下午，还是一片狼藉，一夜之间，竟焕然一新。我无法判断，这是拉萨效率，还是北京效率？后来才知，为了今晚赛事，体育馆通宵忙碌，孙德康盯在现场，一夜未合眼。

晚7时，体育馆内座无虚席，据说满员有6000人。第一场，西藏联队对垒CBA联队，八一队教练阿的江披挂上阵，黄忠不老；王治郅和孙悦里应外合，配合默契。显然，这不是一个等量级的比赛。可喜的是，西藏联队毫不怯阵，敢打敢拼，充分发挥高原主场优势，比分越追越近。第二场，八一队战北京队，前半场，两队真枪实弹；后半场，两队各留两人，其余队员由西藏联队球员担纲。可敬的是，CBA队员既是灵魂，又当配角，把立功机会让给西藏球员。

高原上的剧烈运动，严重困扰着国手们。场上频频换人，队员一下场，就抱起氧气罐。这种奇特场面，世所罕见。

自始至终，观众情绪高昂，喊声震天。比赛结束时，CBA队员集体亮相，与观众依依惜别。人们舍不得离开，掌声久久不息。这场赛事，与其说是竞技，不如说是表演。输赢已不重要，重要的，是民族之间的水乳交融。

当CBA队员进入休息室时，发生一件意外：八一队队员阿尔斯兰，出现严重高原反应，突然神志不清，医生迅速抢救。这位队员刚满十八，是八一队控球后卫，今晚场上活跃。幸亏救护车在候，马新明连忙让孙德康护送病人到医院。

场外，大雨滂沱。我跟着马新明，来到CBA队员下榻的酒店，焦急等待消息。此时，已是夜里11点多，孙伶伶赶到酒店，捎来一包饼干，我这才知道，马新明还空着肚子呢。

12点，阿尔斯兰终于平安回到酒店。第七批援藏干部总领队王奉朝、自治区体育局副局长白喜林也赶来慰问。

白喜林是国家篮球队领队，也是第七批援藏干部，整个晚上，一直鞍前马后。我问起CBA进藏的缘由，他指着马新明说：“这是我俩在万米高空上谈成的！他这人呐，既会动脑子，又会抓机遇。”

原来，今年3月18日，马新明回京开会，偶遇同机的白喜林。“我俩热聊中，马新明突发奇想，说拉萨体育馆即将竣工，问我能不能把CBA请到拉萨来，借助体育活动，加强民族交往，促进民族团结，带动拉萨体育。我一听，这是好事啊，回京后就促成了这事。没想到，效果会这么好！”

9月6日，CBA的两支球队抵达拉萨后，克服高原反应，天天马不停蹄，开展公益活动：到福利院慰问孤儿，与西藏大学学生互动，向北京援建的小学捐赠物资，与北京实验中学学生交流。每到一处，学生和孩子们欢呼雀跃，国手们也经历了一次灵魂洗礼。

阿的江感慨地说：“你们远离家乡亲人，为民族交流团结做了很大贡献，我是少数民族，体会更深，向你们表示敬意！”顿了顿，他又说：“我们已经拉了福利院孤儿的手，今后还要继续拉下去。”

马新明兴奋地说：“北京体育局已表示要加大力度支持拉萨。拉萨市委明天上午要开常委会，专门研究如何借此契机，促进群众体育文化活动，进一步促进民族团结交流！”

主宾们谈兴很浓，毫无倦意，一直聊到半夜1点半。马新明忽然想起：“哎呀，阿导（阿的江）明早就要出发去机场，你们早点休息。明早6点半，我来送你们。”

9月11日下午 堆龙德庆县农村 晴

为“亲戚”掏空口袋

马新明和孙伶伶要去乡下走“亲戚”，我也跟着搭便车。

这些年，他俩攀了6门“亲戚”，分别在林周县、尼木县和堆龙德庆县。今天去的是堆龙德庆县东嘎镇。“今年我已来了4次。中秋节时，我实在来不及，托闫伟去看望了他们。”马新明说。闫伟是拉萨市委办公厅工作人员，山东小伙子，西藏大学毕业后留下，已在藏10年。

两家亲戚都在桑木村，家庭条件较差。卓嘎是桑木四组村民，丈夫早年病故，长子因幼患重病，读书少，在理发店洗头；次子去年被第二炮兵工程大学录取。其美是桑木一组村民，4年前，丈夫开出租车发生车祸，赔得倾家荡产。

在两家串门时，马新明里里外外都要看一遍。其美的厨房，有一处破漏了，“过几天，我安排人来修一下。”马新明说。她家客厅柜子上，摆着一盒“稻香村”月饼，马新明咦了一下：“这月饼怎么还没吃？可别过期喽。”

其美说：“这是你送的礼物，中秋节吃了一盒，孩子上学没回来，有一盒舍不得吃，给她留着。”

我注意到，无论是到两户亲戚家，还是去联系点嘎东寺，他们送去砖茶、大米、食用油，还送上红包。我悄悄问闫伟：“这是谁出的钱？”

“都是他俩自己出。”闫伟说，“马书记每次下乡，除了代表组织送慰问品外，自己还要另外备些钱，送给贫困群众，少则五六百元，多则一两千元。每次掏空自己口袋不算，还经常向我们借。有一次钱不够，还向随行记者借了2000元。”

“这些钱，是单位还，还是他自己还？”我问。

闫伟奇怪地看了我一眼：“当然是他自己还啊。”

这之前，听孙德康说了件趣事：有一次，马新明掏空自己口袋后，向他借钱，他刚巧没带，马新明又向司机借。“他这种悲天悯人的情怀，是与他的贫寒出身分不开的。”

“我是苦孩子出身，深知贫困的痛苦。我要尽自己的微薄之力，多做些雪中送炭的事。”家乡父老谁家遇到难处，谁家孩子考上大学，他都会慷慨解囊。为此，夫妻俩经常成了“月光族”，有时连房贷也还不起。

为了帮助更多的贫困孩子，早在1997年5月，马新明就与几位同学一道，发起并成立“未名奖（助）学金”，资助少数民族地区的贫困学生。18年来，“未名”规模不断壮大，已资助5200多名学生，其中有300多人考上大学。

9月12日夜 慈觉林 晴

“有爱就是天堂”

从布达拉宫南眺，拉萨河对岸山峦起伏。那里就是慈觉林，拉萨著名的四大林之一。当年，文成公主抵达逻些城（今拉萨）后，随行人员就聚居在慈觉林。如今，山腰处出现一处醒目的建筑，赋予了慈觉林崭新的内涵——西藏文化旅游创意园区。大型实景剧《文成公主》，就落户在此。

夜幕降临，我端坐在观众席上，这里可容纳4000人。前方，耸立着两座巍峨山峰——崩巴日山和那色山，须抬头仰视才能望到山顶。两山峰壑之间，便是实景剧的舞台，星空为幕，山川为景。

空旷的舞台上，灯光奇幻，音乐美妙，800名演员载歌载舞，演绎了一个荡气回肠的旷古传奇：1300多年前，唐贞观年间，吐蕃赞普松赞干布遣使长安，欲与大唐和亲。奉唐太宗之命，文成公主带着释迦牟尼12岁等身像，还有书卷典籍、五谷种子、锄犁和各种工匠，离开长安，踏上漫漫征途，历经九死一生，饱尝千辛万苦，终于到达逻些城，缔结了一段温暖千年的雪域情缘。

当我从剧情中走出来时，想起刘亮的一句话：“这部大剧，耗尽了马新明书记的心血。”刘亮是拉萨市城关区区长，曾任拉萨市委宣传部副部长，对《文成公主》剧场版和实景版的诞生了若指掌。

2011年底，为贯彻落实党的十七届六中全会精神，西藏自治区党委决定，为推进西藏旅游文化发展，以文成公主为主题，打造一台实景演出，大力宣传汉藏民族交流融合，突出藏民族歌舞禀赋，用歌舞音乐剧的形式来表现。拉萨市委接受任务后，指定马新明为副组长兼实景办主任。随即，从洽谈合作、剧本及音乐创作、选址和征地，到演员选拔、排练，马新明亲力亲为。

《文成公主》剧场版从筹备到进京正式上演，只花了4个月。因阵容庞大，只能在国家大剧院演出，但国家大剧院档期一年前就已确定。马新明与各方商谈协调，国家大剧院终于同意挤出5天时间。那段日子，马新明与演职人员同吃同住，组织协调、媒体宣传、票务销售、进场施工、生活保障、观众组织……在京20多天，从未回过家。受文成公主事迹的感召，著名歌唱家谭晶和王莉不计条件，倾情加盟，欣然担任A、B主角。

2012年10月，《文成公主》首演时，很多观众泪洒剧场，首都艺术界高度赞誉。北京市文联党组书记陈启刚激动地说：“太壮观、太美丽、太感人、太震撼！我给这部剧打满分！”

为了确保实景剧的质量和进度，马新明事必躬亲，要求下属“当日事当日毕”“只能说如何行，不能说不行”。那些日子，工作人员经常凌晨两三点敲他的门。

拉萨市委常委、宣传部长占堆介绍说，去年8月1日，《文成公主》实景剧正式开演，迄今已演出220场，接待观众38万余人，票房收入1.3亿余元。实景剧的推出，使西藏文旅产业迈上新台阶，同时，也结束了拉萨旅游“白天看庙，晚上睡觉”的尴尬，游客慕名而来，趋之若鹜。

“实景剧还为农牧民提供了就业机会。”刘亮说，项目建设阶段，仅慈觉林村群众就增加了约3000万元收入。开演后，又为群众提供演员、保安、保洁、管理等近千个岗位，每年为群众增加收入5000余万元。“很多群众白天是农牧民，晚上是演职人员，连各家各户的牦牛、马、羊、藏獒，都成了舞台上的‘明星’。”

我告诉马新明，很喜欢剧中的几句歌词：“我想要生者远离饥荒，我想要贫者远离忧伤，我想要老者远离衰老，我想要逝者从容安详。”

“我最喜欢的还有三句，那是我们的内心写照。”马新明轻轻哼唱，“天下没有远方，人间都是故乡，有爱就是天堂。”

（原载《人民日报》2014年9月17日）

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

(责编：董博识、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部