本报记者 周姝芸

英国牛津大学校园景色。

新华社记者 李颖摄

日前，《2024中国学生留学白皮书》发布。其中数据显示，今年约有八成意向留学生考虑跨专业申请。

对学子来说，留学心仪专业怎么选？如何顺利跨专业？本报记者对话几名中国学生和留学领域专业人士，听听他们怎么说。

就业成首要考虑

彭晓畅本科在国内高校学习人力资源管理，去年她申请了出国读金融专业研究生。从人力资源管理专业到金融专业，彭晓畅坦言，跨专业读研主要出于就业考虑。“据我了解，金融、经济等商科专业学生在找工作时就业面更广。此外，毕业后我想去银行工作，金融专业更加符合我的职业规划。”

白皮书中的数据显示，在选择专业时，“未来就业面广”“未来想从事相关的职业”“热爱该学科专业”是影响留学生选择的前三因素，而对于转专业学生而言，“考虑以后更好就业”为中国学生选择跨专业申请的首要原因，占比约七成。

赵辉本科时学习数学，今年他打算申请计算机科学专业研究生。赵辉说：“刚上大学时我还没有明确的就业方向，就选择了基础学科专业。后来，我对AI技术的了解逐渐深入，看好商业智能分析和数据科学等领域的发展，毕业后我想从事这类工作，而且有理工背景的学生在应聘时更受青睐。”

“为了申请到新专业，我在大学期间选修了计量经济学、投资学等课程。”彭晓畅分享了自己的申请经验，“商科专业比较热门，选修相关课程后要力争取得好成绩，展现自己的学习能力。此外，部分高校提供有先修课的项目，我们可以通过网课、暑校等方式补充新专业知识，完成过渡，这类项目对跨专业申请者较为友好。”

提升申请“软实力”

在留学申请中，“软实力”是重要的考查部分。它指学生除院校背景、专业绩点、各类留学考试成绩等“硬件”之外的积累，包括实习、科研竞赛、课外活动、面试表现等个性化经历。对于跨专业申请，多国高校在录取评估中将考查学生的“软实力”放在了重要位置。

“实习和项目经历能体现申请学生的软实力，学校通过此类经历考查学生是否具备专业学习能力、对行业的理解等。”托普仕国际教育业务总监李开会说，“对于不同专业的学生，提升软实力的途径各不相同。申请商科的常见途径有参加商业运营比赛、实习等，而理工科需要学生多参加科研项目、尝试发表论文，项目质量高低、论文发表的期刊等级会拉开竞争学生间的差距。”

彭晓畅正是在校期间参加了丰富的实习活动，这对她的留学申请有许多帮助。

“我曾在基金公司实习，需要挖掘潜力项目、制定项目发展计划、参与融资方案谈判等，这些经历不仅帮助我补充了金融、经济相关领域的背景知识，还训练了我对市场的洞察力。我可以在申请文书中对意向院校展现我对跨专业做的充分准备，诚意十足。”彭晓畅说。

在英国留学的王潇认为，一些看似与专业无关的活动经历，有时也可能带来惊喜。“我本科学习社会学，想出国学习企业创新与管理专业。这是一个‘创业班’，尤其考察申请者的领导力。在申请材料中，我展示了自己担任学生会主席的经历，在学校举办的各类活动中，我需要分配任务、协调不同部门共同完成，这正是领导力的体现。”

新兴专业受关注

近年来，交叉学科专业也正受到越来越多转专业学生的关注。交叉学科指2个或多个不同专业交融，比如计算机金融、生物统计、文化产业管理等。交叉学科往往对学生的本科背景较为包容，且着力培养学生的复合技能，拓宽学生的就业范围和求职竞争力。

刘明明本科学习计算机，研究生时成功申请到了计算机金融专业，这是一门计算机科学与金融学的交叉学科。

刘明明说：“据我所知，金融行业逐渐实现数字化转型，加大了对技术领域的投入。以量化交易员为例，既要对计算机科学有一定的理解，还要了解量化投资的知识，因此学习计算机金融交叉专业能让我在就业时具备更强的竞争力。”

此外，一些新兴专业对学生背景包容度较高。以德国留学为例，“虽然德国高校非常注重课程匹配度，跨专业读研比较难。”就读于德国亚琛工业大学材料学专业的严润泽谈道，“但可以申请新型的复合学科专业，比如本科学机械、电气的学生，读研可以考虑可持续能源、电动汽车、医疗技术、技术管理等专业，其中不少专业是德国高校近几年新开设的。”

如果想要满足学习兴趣，同时增加自己的复合学科背景，双学位是个不错的选择。

“英国对学生申请的第二硕士学位与第一硕士学位的课程重合率有限制规定，这说明，英国鼓励学生读不一样的硕士专业。”启德留学相关负责人介绍，“我的一个学生去英国读车辆工程专业硕士，第二年又到爱丁堡大学攻读碳管理专业硕士。”

链 接

启德留学2021-2023年客户服务数据显示，本科留学与硕士留学阶段选择的三大学科分别是商科、理工科、人文社科，在博士留学阶段，理工科成为最热门的选择，其次是人文社科与商科。

2024意向留学生调研数据显示，留学澳大利亚、英国的学生主要选择商科；留学德国、美国、加拿大的学生主要选择理工科；留学日本的学生主要选择人文社科，如经济学、政治与国际研究、社会学、社会政策与行政管理、文化研究类专业。

《2023美国门户开放报告》数据显示，2022-2023学年，STEM（科学、技术、工程、数学）专业是中国内地学生最多选择，占比超过50%，其他热门留学专业分别是商科和管理类和社会科学。目前，海外许多院校开设的跨学科专业以数学、计算机、商科等专业结合其他专业为主，正受到越来越多中国学生的青睐。

(责编：郝孟佳、李昉)