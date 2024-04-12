本报记者 秦瑞杰

晌午时分，天色一片澄净。宁夏回族自治区固原市西吉县硝河乡硝河村的黄土坡上，村民苏占山顶着大太阳，急匆匆地往村头走。家里的牛食欲不振，愁坏了这个养牛汉。路上有人见他行色匆忙，问苏占山要干啥，他只回了两个字——“找书”。

走进村头的图书馆，苏占山找到一本《肉牛培育技术手册》。查阅一番，他找到了牛生病的根源，原来是青储饲料和盐的配比出了问题，牛消化不良，胃上落下了毛病。“现在养牛，一遇到问题就往图书馆里跑。”苏占山说。

在西海固，苏占山不是个例。近年来，宁夏持续推进乡村公共文化服务建设。2017年，西吉县为全县295个建制村建设了村综合文化服务中心。如今，一座座乡村图书馆立在村头，围绕图书馆还建起文化活动室，成为村民们学习知识、开展文化活动的场所。

“现在我们保证每个村级图书馆的书目不少于1000册，而且为了适应农村实际情况，其中农业技术相关的图书占比达到60%以上。”西吉县文化旅游广电局局长陈丽霞说。

打开手机，扫描门口借阅机的二维码，一本电子版《电焊工基本技术》就出现在面前。看着书中可保存、编辑的图表，19岁的苏占虎在图书馆一坐就是半天。苏占虎从汽修专业毕业后，在县里的汽修厂做工，可工作上手难度太大。过年回到硝河乡，竟然在图书馆发现了对口书籍。“一扫码就能看到最新的电子书，浏览和保存资料更方便了。”

“现在的农村图书馆建设，要在数字系统和书目流通上下功夫。”西吉县图书馆馆长马有国说，乡村图书馆的书目较少、更新困难，为了提高图书流通率，县图书馆打通借阅系统，在各乡镇建立起“通借通还”制度。“这样不仅增加图书流通量，未来根据书目增减还能做针对性的采购，更好满足群众需求。”

“现在，图书馆的阅览室承担起越来越多的功能。”硝河乡党委书记王志杰说，除了能看书，这里也是自习室、活动室。“原来村里只有一间十几平方米的房子，只有单一的图书阅览功能。现在经过翻新改造书架、新增台式电脑、配齐阅览桌椅，阅览室变得更宽敞、更方便，不仅人多了，活动也丰富起来。”

近几年，西吉县按照“百县万村”综合文化服务中心示范工程标准，把图书馆的小房间扩展成包含图书、文化用品、广播影视器材等在内的大场地。

窗外晴空如洗，新建的图书馆里，阳光透过窗户照进来，晒得苏占山浑身暖洋洋的。他说，围绕图书馆建起的文化活动室，成了乡亲们最喜欢的地方。农闲的时候，大家在这里下棋、跳舞，还成立了一支秦腔队，“乡亲们聚在一起，精气神提起来，何愁日子过不好？”

《 人民日报 》（ 2024年04月12日 14 版）

(责编：李依环、李昉)