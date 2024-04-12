本报记者 刘洪超

早上6点刚过，辽宁省农科院玉米研究所副所长、研究员肖万欣就和3名同事来到了沈阳站，准备赶往260公里外的铁岭市昌图县三江口镇。

“三江口的村民在我们的春耕备耕惠农直播间了解到玉米科学种植的好处，想请我们去现场讲讲技术。”肖万欣笑着说，“农时不等人。春耕备耕关键期，我们要多到田间地头，帮忙解决问题。”

经过约1小时的车程，一行人下了火车，坐上面包车赶往90公里外的宝龙村。4个人里，肖万欣是育种专家，韩晓日是土肥专家，陈鹏狮是气象专家，张书萍是栽培专家。“团队虽然人不多，但是对玉米种植前期农民遇到的难题有较多的了解。”张书萍说。

又是1个多小时的路程，专家团来到村口，宝龙村党支部书记刘忠武早已在这里等候：“肖所长，大家伙儿到村委会休息一下，喝点水歇歇脚吧。”“不用，这会儿乡亲们肯定都在地里忙活着，咱们直奔大田，看看都有啥难题。”

田埂上，村民程建峰第一个说出了自己的困惑：“肖老师，这些年我换了好几个玉米品种，也按时施肥浇水，可单产一直上不去，您能推荐几个高产的玉米品种吗？”

“去年我们在彰武县试种了两个新品种，亩产从1000多斤提升至2000斤左右。咱们村土地基础好，都是黑土地，产量肯定会有所提升。”肖万欣给出答复。程建峰计划拿出几亩地试种：“我先来比照比照，要是种得好，就全部推开。”

“我们对您讲的玉米密植精准调控高产技术很感兴趣，不知道具体需要注意哪些问题？”种粮大户王晓华也过来询问。

“这项技术一定要掌握几个精准，其中合理增密、水肥按需精准调控是关键。”栽培专家张书萍说，“我们在彰武县五峰镇试验的十水八肥比例，效果不错。”

“啥时候追啥肥，有没有时间上的说法？”“最近天气咋样，有没有大的降雨，啥时候播种合适？”“去年我们家的玉米产量还不错，就是籽粒品质一般，您看该咋办？”……半小时工夫，几十名村民围拢过来，还有不少人在赶来的路上。

下午2点多，简单吃口午饭后，肖万欣和同事们就赶往下一个村子。“明天我们还要到亮中桥镇、八面城镇等乡镇的村屯。今晚8点左右还要搞个惠农直播。”一行人回到县城时已经是晚上7点多。

今年辽宁玉米播种面积将超4100万亩，占全省粮食播种面积的3/4。3月初至今，这个专家团已经走过朝阳、阜新、铁岭、葫芦岛等地的10多个县城、30余个乡镇。

“不止我们玉米所，还有水稻所、果树所、高粱所、蔬菜所等30个院属研究机构的600多名专家都在赶往春耕备耕一线，开展指导培训、答疑解惑工作。此外，我们线上发起的惠农直播，观看人数超过了200万人次。”肖万欣说。

(责编：李依环、李昉)