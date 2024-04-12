人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

香港理工大学举办瓯绣作品展

2024年04月12日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

本报香港4月11日电  （记者陈然）香港理工大学10日举办“锦绣中华——中国传统刺绣工艺及瓯绣作品展”，以讲座、工作坊及展览导赏等多元化形式，弘扬中华文化及非遗工艺的魅力。

本次展览由香港理工大学主办，浙江省温州市文化广电旅游局及浙江工贸职业技术学院协办，是理大“中华文化节”的系列活动之一。

香港理工大学校董会主席林大辉出席活动启动仪式并致辞表示，理大重视科研，也致力弘扬中华文化。中华文化博大精深，需要社会各界推广、传承和弘扬。期望该活动有助社会各界体会中华文化的魅力和珍贵之处，特别是帮助年轻一代了解中华优秀传统文化，并进一步探索、创新和走向未来，融入国家发展大局、贡献香港和国家。

浙江省温州市文化广电旅游局党组书记张志宏表示，本次展览汇集瓯绣等全国各地优秀刺绣作品，融入科技力量，创新展示方式，弘扬中华文化及传统工艺的魅力。衷心希望温州、香港两地以此次文化交流活动为契机，开启两地合作交流新模式，促进温州与香港“人更相亲、文更相依、心更相通”，也希望两地以中华优秀传统文化为纽带，增进文化交流互鉴，推动城市协同发展。

刺绣是中国古老的手工技艺之一，承载着丰富的中华文化内涵和历史意义。瓯绣作为国家非物质文化遗产，具有很高的工艺、民俗和经济价值。本次展览在理大校园不同角落展出多幅瓯绣作品，部分展区更融合科技元素，以独特的色彩技术展现刺绣工艺的美感。展览展期至本月23日。

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部