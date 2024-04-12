本报香港4月11日电 （记者陈然）香港理工大学10日举办“锦绣中华——中国传统刺绣工艺及瓯绣作品展”，以讲座、工作坊及展览导赏等多元化形式，弘扬中华文化及非遗工艺的魅力。

本次展览由香港理工大学主办，浙江省温州市文化广电旅游局及浙江工贸职业技术学院协办，是理大“中华文化节”的系列活动之一。

香港理工大学校董会主席林大辉出席活动启动仪式并致辞表示，理大重视科研，也致力弘扬中华文化。中华文化博大精深，需要社会各界推广、传承和弘扬。期望该活动有助社会各界体会中华文化的魅力和珍贵之处，特别是帮助年轻一代了解中华优秀传统文化，并进一步探索、创新和走向未来，融入国家发展大局、贡献香港和国家。

浙江省温州市文化广电旅游局党组书记张志宏表示，本次展览汇集瓯绣等全国各地优秀刺绣作品，融入科技力量，创新展示方式，弘扬中华文化及传统工艺的魅力。衷心希望温州、香港两地以此次文化交流活动为契机，开启两地合作交流新模式，促进温州与香港“人更相亲、文更相依、心更相通”，也希望两地以中华优秀传统文化为纽带，增进文化交流互鉴，推动城市协同发展。

刺绣是中国古老的手工技艺之一，承载着丰富的中华文化内涵和历史意义。瓯绣作为国家非物质文化遗产，具有很高的工艺、民俗和经济价值。本次展览在理大校园不同角落展出多幅瓯绣作品，部分展区更融合科技元素，以独特的色彩技术展现刺绣工艺的美感。展览展期至本月23日。

(责编：李依环、李昉)