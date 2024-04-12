人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

动物界“记忆大师”是这样炼成的

2024年04月12日08:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：动物界“记忆大师”是这样炼成的

黑冠山雀每次存放食物时大脑都会产生“条形码记忆”。图片来源：《细胞》

　　每年秋天，一种名叫黑冠山雀的小鸟都会储存数以千计的种子、昆虫和其他零食，以度过严冬。但这些娇小的动物如何记住如此多食物的埋藏地呢？发表在《细胞》杂志上的一项新研究显示，每次存放食物时，它们的大脑都会产生“条形码记忆”。这一发现可为人类和其它哺乳动物如何创建和存储记忆提供新见解。

　　这项研究的共同作者、美国哥伦比亚大学神经科学家塞尔曼·切蒂指出，当形成对特定事件的记忆时，大脑可能会生成一个“随机标签”，用于存储与该事件相关的信息，类似于商店记录与检索每个产品相关信息的方式。

　　研究人员建造了一个室内竞技场，其中有128个可隐藏食物的地方。然后，他们将探针插入5只山雀的大脑中以记录小鸟们的电活动。研究人员将鸟儿放入竞技场，并使用机动喂食器投喂葵花籽，还用6个摄像头拍摄了视频片段，并建立了一个人工智能程序来跟踪鸟类的运动和身体定位。

　　正如所料，鸟儿将种子藏在了整个竞技场中。每当山雀将食物藏在储藏点时，它的海马体（大脑中负责学习和记忆的部分）就会短暂地亮起一种独特图案，类似于商品上的条形码。当这只鸟回到那个地点取回种子时，研究人员在它的大脑中观察到了相同的模式。

　　通过关注这些特殊时刻，研究人员识别出了以前从没注意到的与记忆相关的活动模式。令人惊讶的是，这种“条形码机制”独立于海马神经元（称为位置细胞）的活动而发生。但过去的研究显示，蝙蝠、老鼠、猴子和其它动物都使用位置细胞来帮助创建空间认知图，用于情景记忆或记住生活经历。

　　研究发现，在“站点”存储和提取食物的过程中，鸟儿的大脑除了位置细胞还有其他活动模式。它们的神经元能以特定的“种子代码”模式发射，具体取决于“站点”是否真的存了种子。

　　探索“条形码记忆”、位置细胞和种子代码这3个系统之间的关系，将会为记忆形成的神秘基础提供更有价值的线索。（记者张梦然）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部