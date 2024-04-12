原标题：第三届全国体育科技创新大赛8月启动

11日，记者从第三届全国体育科技创新大赛新闻发布会上了解到，本届大赛将于今年8月启动。

全国体育科技创新大赛由中国体育科学学会主办，每两年举办一届，是全国体育科技创新领域规格最高、规模最大的国家级品牌赛事。大赛旨在集聚体育科技创新资源，培育具有自主知识产权的体育科技创新项目，搭建体育科技成果转化、交流、展示和交易平台，为体育强国建设提供科技支撑。

第三届大赛由山东体育学院、山东体育科学学会、烟台市体育局共同承办，预赛、决赛将分别于2024年8月、9月在烟台举行，参赛报名于4月15日开启。

据介绍，本次大赛作品征集范围涵盖体育产业11个大类，设体育产品展示组、体育软件平台组、体育创意设计组、学生体育科技创新组4个组别。大赛增设海外特邀体育产品展示，以促进国际体育高科技产品之间的联系和对接。

中国体育科学学会常务理事祝莉表示，体育科技创新大赛将坚持“政府引导、社会参与、市场转化”的宗旨，打造体育产业创新展示、成果转化和资本对接平台，推动科技创新和产业创新双联动，培育体育新技术新产品新业态，促进体育新技术新产品的落地应用。

(责编：李昉、李依环)