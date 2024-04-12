原标题：2024年度“百城千校万企”促就业行动启动

记者从全国工商联了解到，2024年度“百城千校万企”促就业行动已经启动。全国工商联、教育部、人力资源和社会保障部预计将在全国上百个城市的千余所高校联动开展“民企进校园 线上云招聘”等系列活动，组织引导10万家以上民营企业参与，预计将提供100万个以上就业岗位。

4月9日，2024年度“百城千校万企”促就业行动启动仪式在重庆举行。全国工商联副主席方光华在启动仪式上表示，要把解决就业问题放在更加突出的位置，更好促进经济社会发展。要充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，建立校企合作长效机制，探索共建标准化实训基地、创新创业基地等，实现企业市场资源与高校教育资源有机融合，培养出更多适应市场需求的实用型、复合型、紧缺型人才。要切实加强高校毕业生就业服务保障，将就业服务“前置”、招聘活动“做实”、政策支持“落实”，扎实做好高校毕业生等青年就业工作，确保“百城千校万企”促就业行动取得更加明显成效。

成渝地区双城经济圈现场招聘会在重庆工商大学同步举办。748家民营企业以线上线下方式参与，提供岗位1.6万余个。8867名应届毕业生参加活动，现场递交简历5.4万份，达成就业意向3481人。（记者殷泽昊 李丹阳）

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