人民网北京4月11日电 （记者李昉）10日，由北京市委教育工委主办，北京市东城区委教育工委、北京市第十一中学承办的第二期“首都教育党建大家谈”活动在京举办。来自东城区、朝阳区、海淀区7所中小学校的书记、校长围绕“党建引领教育优质均衡发展”“党建与立德树人、五育并举、家校社协同育人的深度融合”等议题开展对话交流。

史家胡同小学党委副书记张怡表示，党建在集团化办学中起到了实实在在的引领作用。各校打造党建品牌，以党政合力激发办学活力。以集团校东四七条小学为例，学校将“七彩”党建与育人目标相结合，育人品质持续提升，学生回流率达到100%。史家实验学校则从党员入手，提高教师业务能力，推动学校整体发展。

作为中小学党组织领导的校长负责制市级试点校，北京市第十一中学坚持把思政作为党建的重要抓手，构建了“党建引领、思政主导、一纵两横”的大思政实践体系。学校党委成立了“大思政课研究室”，将国家发展、社会生活、家庭成长三大领域与各类课程相互协同，推动大思政融入育人的全过程。

北京市第六十五中学党总支书记刘丽华表示，学校坚持“党管德育、党管人才”的原则，构建了金字塔式的育人管理体系，要求所有岗位的负责人必须把育人放在首位。同时，学校党组织还狠抓班主任队伍建设，通过一系列管理制度提升班主任的育人能力。

对于下一步首都教育党建工作，北京市委教育工委副书记沈千帆提出三点要求：一是要以中小学校领导体制改革为牵引，推动基础教育综合改革走深走实；二是要切实把抓好党建工作作为办学治校的基本功，党建工作要与教育教学工作同部署、同落实、同检查；三是要不断提升学校党建工作的品牌意识和水平，各区各学校要持续推动党建工作创新，挖掘学校党建工作内涵、丰富党建成果，总结党建特色，力争形成首都具有较大影响力和辐射带动作用的知名党建品牌。

(责编：李依环、熊旭)