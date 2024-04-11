人民网北京4月11日电 （记者郝孟佳）以新闻播报形式介绍密云水库的前身“石匣”古城，从数据角度介绍三次大移民、探寻密云水库建成史，采访水库建设者……近日，北京市密云区少先队活动课展示观摩活动在北京市朝阳区实验小学密云学校举办。活动上，少先队员们通过“数说”、“图说”、采访、演绎等形式，感悟水库建设者无私奉献、新时代护水人默默坚守的水库精神。

密云区少先队活动课展示观摩活动。学校供图

“我的爷爷奶奶是第一代水库移民。当年，为了修建密云水库，他们义无反顾地离开了世代生活的家园，搬到了水库边的一个小村庄。1999年，为了保护水库周边环境，我的父母进行了第二次移民，从水库边搬到了顺义区。如今，我回到密云工作，看到密云生态环境优美，人民生活幸福，更加理解了祖辈父辈们的付出。”朝阳区实验小学密云学校中队辅导员梁红艳谈到。

“通过探寻密云水库的建设史，我深刻领悟到了水库精神——胸怀全局的奉献精神、大胆实践的创新精神、艰苦奋斗的创业精神、团结奋进的协作精神。”朝阳区实验小学密云学校五（1）中队的少先队员李云朗说，“我们在日常的学习生活中也感受着这些精神，比如团结奋进的协作精神就体现在小队合作里，队员之间互帮互助就能克服很多困难。”

活动上，朝阳区实验小学密云学校、密云区第二小学、滨河学校分别以《探秘“无价之宝” 传承水库精神》《密山云水好“蜂”景》《红领巾奖章伴我成长》为题进行少先队活动课现场展示。

密云区少工委办公室主任吕萌表示，密云区各中小学将少先队组织教育主动融入党的育人工作格局，在健全“大思政课”工作体系中充分发挥活动课、实践课的育人优势，用好社会资源，丰富红色课程体系，推进少先队活动课程建设与实施，切实引领、服务队员德智体美劳全面成长。

“密云区奋力打造政治鲜明、思想先进、团结友爱、活泼向上的新时代密云少先队组织，用密山云水打好少先队员的人生底色，筑牢信仰之基。”密云区委教育工委副书记付宝君说，密云区各级少先队组织、少先队辅导员将以此次活动为契机，继续推进少先队活动课程建设与实施。

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